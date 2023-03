Applied Materials a mis au point une machine destinée à la fabrication des semi-conducteurs qui pourraient réduire la dépendance de l'industrie à l'égard d'ASML. En plus d’accroître la productivité des constructeurs, elle devrait leur permettre de moins dépenser.

Simplifier le processus complexe de lithographie

La lithographie est un processus essentiel, mais onéreux et complexe, dans la fabrication des semi-conducteurs. Elle consiste à utiliser la lumière pour graver des lignes dans le silicium. Avec ses machines de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême, utilisées dans la conception de puces de pointe, ASML domine le marché sans quasiment aucun partage. Ses revenus ont quasiment doublé depuis 2019, tandis que sa croissance devrait augmenter de 25 % cette année, alors que le secteur des semi-conducteurs connaît des pertes historiques.

La nouvelle machine d’Applied Materials, équipementier majeur de l’industrie basé aux États-Unis, vise à permettre aux constructeurs de gagner du temps lors du processus de lithographie. Baptisée Centura Sculpta, elle est principalement destinée à la conception de puces massives et complexes, à l’instar des processeurs graphiques pour l’intelligence artificielle de Nvidia.

Ces dernières nécessitent, en effet, la conception de motifs qui permettent aux puces de stocker et de traiter des données. Ceux-ci sont gravés sur des plaquettes, puis remplis de métal et d'autres substances, à travers un processus très complexe. La machine d’Applied Materials va supprimer la nécessité de réaliser des motifs multiples en utilisant une technique chimique activée électriquement, rapporte Bloomberg.

Applied Materials ne veut pas concurrencer ASML

L’objectif affiché par la société n’est pas devenir concurrencer ASML, mais plutôt de de « compléter » le processus de lithographie ultraviolette, « tout en relevant les défis économiques et environnementaux croissants de la fabrication de puces avancées », explique Prabu Raja, cadre d'Applied Materials, dans un communiqué.

Actuellement, les machines d’ASML comptent parmi les plus chères de l’industrie. Selon Applied Materials, les fabricants de puces qui adoptent le système pourront économiser jusqu'à 250 millions de dollars en coûts d'investissement s'ils exploitent une ligne qui traite 100 000 plaquettes par mois. De son côté, l’entreprise espère générer entre 200 et 300 millions de revenus supplémentaires grâce à la commercialisation de la Centura Sculpta.

« Le nouveau système Sculpta d'Applied Materials est une révolution dans le domaine de la mise en forme de motifs », s’enthousiasme Dan Hutcheson, vice-président de TechInsights, premier fournisseur mondial de services d'analyse des technologies de pointe. « Alors que l'industrie continue de repousser les limites de la mise à l'échelle des puces, nous avons besoin de percées comme la technologie de modelage d'Applied Materials qui peut améliorer la puissance, les performances, la surface et le coût des puces tout en réduisant les coûts de conception et la consommation d'énergie et de matériaux », continue-t-il.

La sortie de cette machine coïncide avec la nouvelle annonce du gouvernement américain, qui a détaillé les conditions à respecter par les entreprises évoluant dans le secteur des semi-conducteurs pour bénéficier de subventions massives.