Le contexte économique tendu oblige les entreprises à revoir les budgets alloués, notamment en ce qui concerne le contenu créatif. Les frais d’agence doivent être réduits, et les systèmes consolidés. Pour les entreprises comme Pernod Ricard, cela implique de repenser entièrement la manière de créer, gérer et distribuer leurs assets. Les objectifs sont toujours les mêmes : renforcer son image de marque et offrir des expériences de contenu mémorable à leurs clients. Le mardi 21 mars à 13h, Bynder, plateforme de Digital Asset Management (DAM), vous invite à découvrir comment Pernod Ricard fait face à tous ces challenges grâce à un logiciel de gestion d’actifs numériques.

L’outil Digital Asset Management, arme stratégique pour Pernod Ricard

Pernod Ricard est un groupe international de référence dans le domaine des vins et des spiritueux. Jameson, Malibu, Havana Club… Au total, l’entreprise comprend plus de soixante-dix sous-marques avec chacune ses propres codes, une identité singulière et ainsi, des contenus uniques. Cela signifie qu’il faut créer et piloter une grande quantité de ressources numériques, assurer leur bonne distribution auprès des parties internes et externes, gérer leur confidentialité…

Ces quelques missions peuvent vite devenir un véritable casse-tête lorsqu’il faut gérer des milliers de médias et contenus, parfois de différentes manières selon les pays et la langue parlée. Pour cette raison, bon nombre de groupes évoluant dans un contexte multimarques et international cherchent à simplifier la production et la gestion de leurs médias. De son côté, Pernod Ricard s’est équipé d’un outil de Digital Asset Management pour maîtriser ses contenus à grande échelle et garder une cohérence entre chacun d’entre eux.

Au cours de ce webinar, Marie Lorphelin, Sr Field Marketing Specialist chez Bynder reviendra sur les avantages d’une solution de DAM et Kristina Torosyan, IT Project Manager, Marketing & Consumer Insights chez Pernod Ricard, livrera son retour d’expérience quant à l’utilisation d’une telle solution. Vous découvrirez comment le groupe :

Optimise la gestion de ses contenus, augmente la vitesse d'exécution des équipes et maximise ses investissements dans le digital,

Unifie chaque message de marque sur l’ensemble des assets visuels, contenus et documents,

Donner vie à ses marques grâce à leurs ressources digitales.

Découvrir la palette d’atouts d’une plateforme de DAM

À travers cette étude de cas, vous plongerez dans les problématiques des organisations comme le groupe Pernod Ricard, qui doivent gérer une grande quantité de médias. L’accent sera mis sur les atouts d’une plateforme de Digital Asset Management pour répondre à tous ces enjeux.

Outre le stockage et la centralisation des actifs numériques, les solutions de DAM sont également plébiscitées par les entreprises en raison de leur dimension collaborative. Les équipes peuvent créer, annoter et publier des contenus ensemble depuis une seule interface. Ils peuvent ensuite les partager rapidement auprès des partenaires. En somme, plus besoin d’osciller entre différents outils : l’heure est à l’efficacité.

Il ne s’agit que quelques-uns des nombreux atouts que présente une solution de Digital Asset Management. Meilleure expérience de contenu omnicanale, augmentation des ventes, compétitivité… Marie Lorphelin et Kristina Torosyan évoqueront tous les avantages d’une telle plateforme pour mener à bien votre stratégie de marketing numérique.

Le webinar du 21 mars vous permettra de connaître les stratégies déployées et les outils utilisés par les grands groupes tels que Pernod Ricard pour gérer leurs contenus digitaux. Pour découvrir comment générer, à votre tour, des expériences de contenu exceptionnelles, inscrivez-vous dès maintenant.