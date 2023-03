L’application de finance Revolut a annoncé, avec un certain retard, ses performances financières pour l’année 2021. Elles présentent des recettes multipliées par trois et, pour la première fois de son histoire, un solde positif.

En 2021, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 636,2 millions de livres (721,41 M€), pour 26,3 millions de livres de bénéfices (29,77 M€). Un résultat qui contraste avec 2020, où Révolut avait essuyé de lourdes pertes, dépassant les 230 millions d’euros avant impôts.

Pour l’année 2022, la fintech annonce une croissance du chiffre d’affaires de 30 %, atteignant 850 millions de livres (963,84 M€), sans indiquer si le bilan est de nouveau positif. « Nous avons réalisé notre première année complète de bénéfices et montré que nous pouvons accélérer la croissance de la clientèle, à grande échelle, et augmenter les revenus dans toutes nos gammes de produits, » commente Nikolay Storonsky, PDG de Revolut.

Les revenus issus des services de changement de devise et d’investissements ont dépassé ceux générés par les cartes de paiements, produit historique de l’entreprise. Un signe qui ne trompe pas, et qui démontre que la diversification de l’offre porte de ses fruits, pour tirer la rentabilité de Revolut vers le haut.

Valorisée à plus de 33 milliards de dollars en 2021, Revolut compte aujourd’hui plus de 27 millions de clients. Un score qui a plus que doublé depuis le début de l'année 2021, en partie grâce à l’obtention d’une licence auprès de la BCE.

Également, alors que la tendance générale est au licenciement, la néobanque annonce qu’elle a vu ses effectifs doubler eux aussi. Plus de 6 000 collaborateurs travaillent chez Revolut, « démontrant la résilience et la croissance de l'entreprise dans un contexte plus large de ralentissement de l'emploi sur le marché. »

Pour 2023, de nouveaux produits devraient voir le jour afin de dynamiser la diversification des services proposés. Revolut annonce également un lancement dans plusieurs pays, notamment la Nouvelle Zélande, le Brésil, le Mexique, et l’Inde.