Ce n’est pas un secret, la vidéo est un des formats les plus engageants. Pour exploiter toutes les opportunités qu’il réserve, il faut toutefois avoir des connaissances poussées en montage et en direction artistique, et beaucoup de temps devant soi, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Cependant, des outils permettent aujourd’hui de créer des contenus qui sortent un peu du lot sans y passer des heures. Parmi ceux-ci, Pipio, une solution qui se sert de l’intelligence artificielle (IA) pour créer des vidéos avec des avatars.

Animer ses avatars pour donner vie à ses vidéos

Pipio vous permet de créer des vidéos personnalisées en toute simplicité. Pour cela, il faut suivre trois étapes clés. La première consiste à choisir votre avatar poussé à l’intelligence artificielle, c’est-à-dire le speaker qui prononcera votre texte.

De nombreux acteurs digitaux sont proposés, vous offrant une large palette de choix. De cette manière, vous vous assurez de trouver le parfait ambassadeur pour votre marque, peu importe l’âge, le genre ou encore l’ethnie recherché. Pour ceux qui préféreraient avoir un avatar à leur image, Pipio peut vous en générer un sur-mesure à partir de quelques séquences vidéo.

Une fois que vous avez choisi ou créé votre speaker, vient le moment de sélectionner sa voix et son accent. Pipio propose 825 options dans 79 langues, vous laissant l’embarras du choix. À partir de là, il suffit d’entrer le script que récitera l’acteur digital. Si vous souhaitez vous exprimer directement auprès de votre audience, vous pouvez télécharger un fichier audio. Dans tous les cas, la vitesse d’élocution, le volume et la prononciation peuvent être ajustés en fonction de vos préférences.

Il est possible de personnaliser le rendu en ajoutant du texte, des éléments graphiques ou encore de la musique. Le choix de l’arrière-plan vous appartient également. Vous pouvez parcourir les fonds proposés par Pipio, ou télécharger les vôtres.

Une fois que vous avez choisi votre acteur, sélectionné sa voix et édité le contenu, il ne reste plus qu’à exporter votre vidéo et la partager sur votre site web et vos réseaux sociaux.

Cet outil innovant est en ce moment disponible dès 49 dollars à vie au lieu de 120 dollars. À ce prix, toutes les fonctionnalités sont incluses ainsi que quinze crédits par mois, correspondant à 15 minutes de vidéo. Des offres avec soixante et cent vingt crédits sont aussi affichées, respectivement à 169 et 299 dollars.

