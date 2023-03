PayFit, la start-up spécialisée dans la gestion de paie et les solutions RH, serait sur le point de renvoyer 200 salariés, environ 20 % de ses effectifs. L’entreprise, devenue la 23e licorne française après un tour de table de 254 millions d’euros en janvier 2022, a instauré une rupture conventionnelle collective en France alors que des licenciements ont lieu en Espagne et que sa branche allemande a mis la clé sous la porte.

Que se passe-t-il chez PayFit ?

PayFit s’ajoute aux dernières entreprises contraintes de supprimer des postes dans un contexte économique difficile. D’après Les Échos, 200 employés, principalement des commerciaux, sont concernés par ce plan de restructuration. Firmin Zocchetto, cofondateur et président-directeur général, a assuré au quotidien économique que PayFit « leur propose un package financier et les aide à trouver un autre travail ou à se lancer dans un projet. Ils n’ont pas de mal à trouver autre chose ». Aujourd’hui, la société, rendue célèbre par son logiciel de paie, emploie plus de 1 000 personnes.

À ces départs s’ajoutent ceux de l’antenne espagnole, qui a remercié une trentaine de salariés, tandis que la fermeture du bureau allemand en laisse cinquante sur le côté. « Nous sommes sur des marchés très localisés », a indiqué le dirigeant de PayFit, « les commerciaux allemands ne peuvent pas aller travailler en Espagne par exemple. Ce n’est pas la même langue, les mêmes lois, etc. ». En 2021, c’est la filiale italienne qui tirait sa révérence après 3 ans d'activités.

Pour autant, Firmin Zocchetto assure que cette vague de licenciement n’est pas motivée par un environnement économique difficile. Après tout, les caisses de PayFit sont encore bien remplies depuis sa dernière levée de fonds à hauteur de 254 millions d’euros. Il précise que « nous nous étions structurés pour continuer à faire de l’hypercroissance. Maintenant que nos perspectives d’évolution sont plus faibles, il faut s’adapter ». Pour 2023, PayFit espère parvenir à une croissance à deux chiffres, aux alentours de 20 %.