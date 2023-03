Bluesky, l’alternative décentralisée à Twitter promue par Jack Dorsey, vient de faire son arrivée sur l’App Store. Pour l’heure néanmoins, le réseau social n’est disponible que sur invitation… Signe d’un lancement officiel proche ?

Une expérience très similaire à Twitter

Bluesky est en développement depuis plus de trois ans. En 2019, il a été lancé en tant que division de Twitter visant à décentraliser les réseaux sociaux, c’est-à-dire qui n’est ni contrôlé ni géré par une entité unique, comme c’est le cas avec Twitter. Cette ambition est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle Jack Dorsey a décidé de quitter son poste de PDG du réseau social. Par exemple, il a très mal vécu la suspension du compte de Donald Trump par Twitter, estimant qu’il s’agissait d’une grave entrave à la liberté d’expression.

En février 2022, Bluesky est devenu un organisme indépendant. Quelques mois plus tard, Dorsey dévoilait la plateforme décentralisée et basée sur le Protocole AT (Authenticated Transfer Protocol), qui comporte plusieurs fonctionnalités innovantes, destinées à personnaliser les usages, et comprend notamment comprend un mode d'algorithmes ouverts afin que les utilisateurs aient plus de contrôle sur leur expérience. Bluesky est désormais disponible sur l’App Store en version bêta.

Bluesky a d’importantes similitudes avec Twitter, à l’instar des commentaires, des likes, des retweets et des profils. « Vous pouvez rechercher et suivre d'autres personnes, un peu comme sur Twitter, puis consulter leurs mises à jour dans une chronologie personnelle. Les profils d'utilisateurs contiennent les mêmes caractéristiques que celles auxquelles on peut s'attendre : une photo de profil, un arrière-plan, une biographie et des données métriques, comme le nombre de followers et de messages d'un utilisateur, ainsi que le nombre de personnes qu'il suit. Les flux de profil sont également divisés en deux sections, comme sur Twitter : messages et messages et réponses », détaille le média TechCrunch.

Bluesky, Mastodon… Le décentralisé de plus en plus en vogue

Bluesky devrait donc devenir une alternative décentralisée à Twitter au même titre que Mastodon, autre plateforme open-source qui a vu sa croissance augmenter suite au rachat d’Elon Musk. Néanmoins, Mastodon démontre que les processus décentralisés ne sont pas entièrement intuitifs en termes d’utilisation. Bien qu’ils soient plus éthiques en offrant plus de contrôle aux utilisateurs, nombre d’entre eux préfèrent une plateforme basique et prête à l'emploi.

Reste à voir ce qu’il en sera de Bluesky qui, d’après les premiers retours, offre une expérience très proche de Twitter, d’autant plus que des employés du réseau social ont travaillé à son développement. Récemment, des entreprises comme Flipboard, Medium ou Tumblr ont annoncé leur ambition d’adopter le protocole ActivityPub, qui alimente Mastodon.

Les plateformes décentralisées devraient donc devenir plus nombreuses dans un souci éthique, ce qui risque aussi de rendre le lancement de Bluesky plus difficile avec une concurrence accrue.