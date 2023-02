Depuis quelques années, l’intelligence artificielle donne une nouvelle dimension au secteur de la rédaction web. Des outils alimentés par cette technologie assistent les professionnels dans leur processus d’écriture, à l’image de Redaction.io. L’innovation française est capable de générer des contenus uniques, qualitatifs et optimisés en seulement trois minutes. Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses avantages ? Quel impact sur le métier de rédacteur web ? Zoom sur la solution qui révolutionne le travail de rédaction.

Redaction.io, qu’est-ce que c’est ?

Redaction.io est un outil mis au point par les équipes de SEOQuantum, la plateforme spécialisée dans l’analyse sémantique et l’optimisation de contenus.

Dans la même catégorie Bing alimenté par l’IA offre de nouvelles opportunités publicitaires

Le but de cette innovation est simple : vous aider à rédiger plus simplement et rapidement des textes SEO optimisés. Pour ce faire, la solution exploite trois technologies robustes :

Chat-J, modèle de traitement automatique du langage open source développé par la start-up française NLP Cloud,

OpenAI, aujourd’hui bien connu du grand public grâce au développement de son outil phare ChatGPT,

et bien sûr, SEOQuantum.

Autant dire que Redaction.io est bien équipé. Ces technologies lui permettent de mettre au service des rédacteurs web et des éditeurs de sites un algorithme unique et hautement performant.

Une innovation qui révolutionne l’écriture de vos textes SEO

Vous l’aurez compris, Redaction.io vise à transformer l’écriture de contenus SEO. Pour ce faire, chaque étape du processus a été grandement simplifiée. La première consiste à entrer le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner dans la barre de recherche prévue à cet effet, et c’est tout. Pas besoin de fournir de multiples instructions pour obtenir un contenu qualitatif et optimisé pour les moteurs de recherche. La requête clé est le seul champ à remplir.

À partir de cet élément, il faut moins de trois minutes à Redaction.io pour vous générer :

un texte SEO complet avec introduction, développement et conclusion,

un titre,

une méta description,

une URL.

Le contenu proposé est, bien entendu, 100 % unique. En effet, l’intelligence artificielle exploitée par l’outil agrège toutes les informations disponibles à grande échelle afin d’avoir une idée du sujet. Elle s’occupe alors de rédiger le texte idéal. Pour arriver à un tel résultat, Redaction.io utilise aussi la puissance de SEOQuantum Content Brief, vous assurant d’avoir un article correspondant parfaitement à votre intention de recherche et comprenant les bons mots-clés.

Le texte peut ensuite être utilisé comme bon vous semble. Avant de le publier, il est toutefois conseillé de personnaliser le texte et d’ajouter les informations qui vous paraissent manquantes. Bien que la formulation des phrases soit de haute qualité, le ton naturel et les infos toujours vérifiées, l’expertise humaine reste irremplaçable.

L’outil met-il en péril le métier de rédacteur web ?

C’est la grande discussion du moment : le métier de rédacteur web est-il voué à disparaître à cause de la puissance des intelligences artificielles ? La réponse est non. Comme évoqué précédemment, des outils tels que Redaction.io révolutionnent le processus d’écriture de contenus SEO, mais demande néanmoins une relecture et quelques ajustements de la part d’un expert.

Cependant, les rédacteurs web peuvent utiliser ce type de solutions pour travailler plus efficacement et trouver des idées de sujets à aborder, de plan détaillé ou tout simplement pour écrire plus rapidement.

Au quotidien, Redaction.io apparaît donc comme un point d’appui indispensable pour les rédacteurs, les éditeurs de sites et les spécialistes du SEO. Innovante et simple à prendre en main, la solution vous aidera à obtenir des contenus de qualité sans y passer des heures.