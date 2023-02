Si la création de contenus est indispensable pour se démarquer de la concurrence et attirer l’attention des internautes, elle n’en demeure pas moins prenante et complexe. Pour simplifier le processus, des outils gratuits alimentés à l’intelligence artificielle peuvent être utilisés, à l’image de Piggy Magic. Il suffit d’entrer une requête pour qu’un contenu soit généré automatiquement.

Un outil pour gagner du temps dans le processus de création

Piggy Magic est une application mobile disponible sur l’App Store et sur le Play Store. Vous pouvez également tester ses fonctionnalités depuis le site web de l’outil. Peu importe l’option pour laquelle vous optez, le fonctionnement est le même : dans un premier temps, vous devez entrer un prompt. Il peut être écrit dans la langue que vous souhaitez.

Pour rappel, il s’agit d’une consigne que vous donnez l’intelligence artificielle de Piggy Magic. Cela peut être “Tout savoir sur le marketing conversationnel”, “Les tendances à suivre ce printemps” ou encore “Cinq conseils pour bien se lancer en freelance”. En somme, vous choisissez le sujet qui intéressera votre cible.

À partir de ce prompt, à peine une minute suffit à l’outil pour générer une série de contenus visuels. Ils sont agrémentés de photos et d’assets graphiques, offrant un rendu professionnel aux médias. Si le résultat ne vous semble pas convaincant, vous pouvez entrer la consigne à nouveau et Piggy Magic vous générera d’autres visuels colorés et originaux.

Aussi, vous avez l’opportunité de modifier le rendu à votre convenance : image, texte, GIF, dessin, sondage… Tout se fait depuis votre smartphone.

Une fois les contenus peaufinés, il suffit de cliquer sur les icônes réseaux sociaux pour les partager sur WhatsApp, Facebook ou Twitter. Il est également possible de copier le lien pour l’envoyer par e-mail ou SMS afin de recueillir l’avis de votre équipe sur cette création. Les médias peuvent par ailleurs être sauvegardés en tant qu’images au format JPG, ou exporter en vidéo. Vous pouvez alors les publier sur vos plateformes sociales ou les utiliser dans d’autres projets professionnels comme personnels.