Mark Zuckerberg a annoncé, le 27 février, la création, au sein de Meta, d’une équipe spécialisée dans la création de produits reposant sur l’intelligence artificielle (IA) générative. Cette nouvelle division voit le jour alors que l’engouement autour des technologies d’IA telles que ChatGPT est à son sommet.

L’IA, le nouvel Eldorado de Meta ?

Dans un environnement économique difficile, le succès du système d'OpenAI a fait des envieux. Dans cette période morose, de nombreux géants de la tech y voient une opportunité à ne pas manquer. Pour gagner la bataille, chacune d’entre elles commence à intégrer de l’IA dans leurs produits, à l’instar de Microsoft et de son moteur de recherche Bing.

Sans surprise, Meta désire obtenir une part de gâteau. Afin d’y parvenir, la maison mère de Facebook investit dans le domaine. « Nous commençons par rassembler un grand nombre d’équipes travaillant sur l’IA générative dans toute l’entreprise en un seul groupe chargé de créer des expériences agréables autour de cette technologie dans tous nos différents produits », explique Mark Zuckerberg dans une publication sur Facebook.

Il précise que ses salariés « explorent les expériences avec du texte (comme le chat dans WhatsApp et Messenger), avec des images (comme les filtres Instagram créatifs et les formats publicitaires), et avec des expériences vidéo et multimodales ». Le dirigeant de Meta révèle qu’il reste « beaucoup de travail fondamental à faire avant d’arriver à des expériences vraiment futuristes, mais je suis enthousiaste à l’idée de toutes les nouvelles choses que nous allons construire en cours de route ». À long terme, il espère pouvoir développer des modèles d’intelligence artificielle « capables d’aider les gens de diverses manières ».

Les ambitions du géant de la tech pour l’IA se confirment depuis le début de l’année. Le 24 février, il présentait la création de son propre modèle de langage baptisé LLaMA. Pour le moment réservé aux scientifiques, ce dernier devrait les aider à mieux comprendre cette technologie et son utilisation. Des ajouts qui devraient permettre à Meta de faire de 2023 son année de l’efficacité.