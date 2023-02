Pour développer leur activité et assurer leur pérennité, les entreprises sont sans cesse à la recherche de nouveaux leviers pour faire plus de ventes. Pour les trouver, il faut s’intéresser aux stratégies adoptées par les concurrents, aux conseils des experts de secteur, aux axes d’amélioration… Autant de points qui sont abordés dans les webinars que nous vous proposons cette semaine. Certains sont à découvrir en direct, d’autres en replay au moment qui vous semble le mieux.

Vous souhaitez visionner davantage de webconférences ? Rendez-vous sur notre agenda de webinars.

Dans la même catégorie Bing alimenté par l’IA offre de nouvelles opportunités publicitaires

Un webinar en direct pour accroître ses ventes B2B cette année

Qui ? Winbound

Quand ? Le 28/02/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les experts de Winbound vous expliqueront comment améliorer votre processus commercial pour réaliser plus de ventes B2B en 2023.

S’inscrire

Une webconférence en replay pour booster sa génération de leads qualifiés

Qui ? HubSpot & Google

Sujet : HubSpot & Google allient leur force pour vous expliquer comment concevoir une stratégie d’acquisition performante. Le but : doper votre lead generation et générer plus de ventes !

S’inscrire

Un événement en replay pour faire de ses plateformes sociales des leviers business

Qui ? Meltwater

Sujet : Ce n’est pas un secret, les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités pour développer sa marque. Meltwater vous explique comment les saisir dans ce webinar en replay.

S’inscrire

Un webinaire en replay pour améliorer son expérience client et générer plus de ventes

Qui ? Synolia

Sujet : Synolia vous dévoile comment la marque Dessus Dessous a optimisé l’expérience client proposée grâce à une technologie de pointe. Cette amélioration lui a permis d’accélérer ses ventes et de s’imposer comme le leader de la lingerie.

S’inscrire