Le constructeur automobile chinois JAC Motors vient de dévoiler le premier véhicule électrique équipé d’une batterie sodium-ion. Ce prototype, qui servira à des fins de démonstration, peut rouler près de 250 kilomètres avec une seule recharge. La batterie de 25 kilowatts-heures équipant ce véhicule d’un genre nouveau a été mise au point par HiNa Battery Technologies (HBT), une start-up basée à Pékin, spécialisée dans le développement et la commercialisation de batteries sodium-ion. Pour le moment, aucune date de mise sur le marché n’a été officialisée.

Le lithium, un minerai devenu vital

Le lithium, un métal alcalin aux applications industrielles multiples, se révèle indispensable à la fabrication des batteries équipant la majorité des véhicules électriques existants. Avec l’augmentation de la demande mondiale en mobilité électrique, le prix de la tonne a bondi en l’espace de deux ans, passant de 10 000 à 60 000 dollars entre 2020 et 2022. La Chine, un des plus importants importateurs de lithium et premier producteur de batteries électriques, n’est pas épargnée par cette inflation. Les batteries fabriquées à partir de sodium, minerai plus abondant et moins cher que le lithium, pourraient donc bénéficier largement aux constructeurs automobiles, de plus en plus désireux de produire leurs propres batteries électriques, à l’image des fabricants Tesla et Ford.

Sodium vs lithium

Les batteries sodium-ion présentent plusieurs avantages notables, comparés à leurs équivalents au lithium. Leur durée de vie est généralement plus longue, elles s’avèrent moins inflammables et leurs performances en condition de basses températures sont bien meilleures. Les cours du minerai n’ayant pas (encore) été affectés par la demande, elles restent donc plus compétitives que le lithium ou encore le cobalt et le nickel. Li Shujun, président de la start-up HBT estime que l’usage de batteries sodium-ion pourrait réduire le coût de production des voitures électriques de près de 10 %. Cependant, les batteries sodium-ion doivent encore faire leurs preuves. Elles n’ont pas encore été déployées à grande échelle, et ne rivalisent pas avec la densité énergétique des batteries lithium-ion.

Le sodium, catalyseur des ambitions chinoises

HBT ambitionne d’étendre l'utilisation de la nouvelle technologie de batterie à d'autres types de véhicules électriques, dont les bus et les scooters. Un autre fabricant chinois, CATL, prévoit de commercialiser les premières batteries sodium-ion dans le courant de l’année. Dans un contexte de raréfaction des ressources et de course mondiale à l’innovation, ces annonces pourraient inciter les constructeurs automobiles du monde entier à investir dans une alternative aux batteries lithium-ion.