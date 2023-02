Sur un site e-commerce, le moteur de recherche est une fonctionnalité bien trop souvent négligée. En effet, les acheteurs sont parfois contraints d’effectuer plusieurs requêtes pour trouver l’article dont ils ont besoin, ce qui impacte grandement leur expérience d’achat. Pour améliorer ce pan de votre boutique en ligne, des plug-ins comme Searchanise peuvent être installés. Il dispose d’options de suggestion automatique, de filtres ou encore de synonymes afin que les internautes trouvent toujours ce qu’ils recherchent sur votre site. Plus de 14 000 e-commerçants se sont déjà laissés séduire par cet outil.

Améliorer les résultats de recherche pour booster ses ventes

Avec ce plug-in, les créateurs de Searchanise visent à vous aider à améliorer l’expérience utilisateur sur votre site grâce à un moteur de recherche plus fonctionnel. Pour ce faire, l’outil s’arme de plusieurs fonctionnalités pratiques, à commencer par l’autocomplétion. Avec celle-ci, lorsque l’internaute tape les premières lettres d’un produit dans la barre de recherche de votre site, des suggestions d’articles, de catégories et de pages produits lui sont proposées avant même qu’il ne valide sa requête. Cela lui permet de trouver plus rapidement ce qu’il cherche.

Aussi, une fonctionnalité de correction automatique peut être paramétrée. De cette façon, vous vous assurez que le client trouve toujours ce qu’il recherche, même en cas de faute. Cela évite qu’il ferme la page et aille chercher le produit sur le site d’un de vos concurrents.

Searchanise vous propose également de configurer des filtres : prix, disponibilité, vendeur, couleur, taille… Autant d’éléments qui permettent aux acheteurs d’affiner leur recherche et de trouver plus rapidement le produit souhaité. Il est par ailleurs possible de créer vos propres filtres, ou encore de modifier la manière dont apparaissent les résultats.

Le plug-in dispose également d’un volet Analytics. Celui-ci offre des statistiques intéressantes sur la manière dont les internautes utilisent votre moteur de recherche interne. Les produits les plus recherchés, les requêtes entrées et le nombre de recherches sont quelques-unes des métriques disponibles au sein de l’onglet.

Ces données sont particulièrement utiles, car elles permettent d’améliorer votre outil de recherche en continu. Admettons que vous constatiez que la plupart de vos clients font la même erreur orthographique, comme “hudie” au lieu de “hoodie”. Grâce à l’option “Synonymes”, il est possible de paramétrer votre moteur de recherche pour qu’ils tombent sur la page “hoodie” même lorsqu’une faute d’orthographe est faite, plutôt que sur une page n’affichant pas de résultats.

Autre fonctionnalité intéressante, celle nommée “Recommandation”. Vous pouvez configurer votre site de telle sorte que lorsqu'un internaute tape une requête large comme “t-shirt”, l’article le plus vendu soit proposé. D’autres options peuvent être mises en place, comme la recommandation de produits similaires ou la vente liée. Elles peuvent être installées sur plusieurs types de sites e-commerce : Shopify, WooCommerce, Magento, BigCommerce ou encore Wix.

Quant au prix, Searchanise est accessible dès 59 dollars à vie au lieu de 228 dollars. Une offre unique qui donne accès à toutes les options disponibles et d’installer le plug-in sur un site avec 5 000 articles. Pour des e-boutiques d’une plus grande envergure, il faudra stacker les codes.

