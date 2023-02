Des indices contenus dans le code de la bêta 2.23.5.3 de WhatsApp laissent entendre que la plateforme pourrait bientôt accueillir une fonctionnalité plutôt intéressante. Concrètement, cette nouvelle fonction permettrait à des influenceurs, créateurs de contenus, ou à d'autres personnes, d'envoyer une newsletter privée aux membres de leur communauté, et ce directement par le biais de WhatsApp.

Comme le précise Wabetainfo (via The Verge), cette nouveauté semble toutefois être encore en développement. À l'heure actuelle, elle est n'est d'ailleurs évoquée qu'au travers de mentions éparses. Ces mentions, et quelques autres indices, nous permettent néanmoins d'avoir une première idée de ce que WhatsApp concocte. On sait également à peu près comment cette fonctionnalité serait intégrée au service.

Une nouveauté uniquement optionnelle ?

Dans le détail on apprend que cette fonction ne serait proposée que sous la forme d'une option que les utilisateurs pourront choisir d'utiliser, ou simplement d'ignorer. Cette newsletter serait par ailleurs intégrée dans une section bien à elle de l'interface, sous l'onglet Statut. Elle serait donc complètement séparée des groupes, conversations et messages chiffrés, note The Verge.

D'après Wabetainfo, Meta souhaiterait faire en sorte d'offrir aux utilisateurs de WhatsApp le contrôle complet de cette fonctionnalité. On apprend ainsi qu'ils pourront trier les newsletters par ordre chronologique et choisir à quels contenus s'abonner grâce à une recherche par nom directement intégrée à l'interface. À ce stade, cette fonctionnalité ne devrait pas s'appuyer sur un quelconque algorithme de recommandation, et il semble par ailleurs qu'elle n'arborera pas de publicité... Un point qui pourrait toutefois être amené à évoluer par la suite.

Comme évoqué plus haut, cette fonctionnalité de newsletters intégrée à WhatsApp n'en serait qu'à un stade peu avancé de son développement. On ignore donc quand elle pourrait être déployée auprès des premiers testeurs.

Comme le souligne The Verge, si cette nouveauté aboutit, elle ferait quoi qu'il en soit écho à d'autres initiatives observées il y a peu dans l'industrie, portant justement sur le concept de newsletters. Parmi elles Artifact : une application d'actualités présentée fin janvier par Kevin Systrom et Mike Krieger, fondateurs d'Instagram.