NVIDIA a partagé, le 22 février, ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de son année financière 2023, clôturé fin janvier, et son bilan annuel. Malgré une croissance presque nulle au cours des douze derniers mois, l’entreprise de semi-conducteurs profite de l’engouement autour de l’intelligence artificielle (IA) en tant que fournisseur des composants requis pour son utilisation. Depuis le début de l’année, le titre de son action a grimpé de plus de 43 %.

NVIDIA continue sur sa lancée

Lors de son dernier trimestre de l’année, NVIDIA a enregistré un chiffre d’affaires de 6,1 milliards de dollars. Il s’agit d’une baisse de 21 % par rapport à la même période, l’année précédente. Sur l’année complète, elle révèle des recettes identiques à 2022 avec 27 milliards de dollars.

Dans la même catégorie L’étau du gouvernement américain se resserre étroitement sur Google

La division « Data Center » de la société a rapporté 3,6 milliards de dollars, une hausse de 11 % sur l’année glissante. Sa branche dédiée au « Gaming » a généré 1,8 milliard de dollars. De ce côté cela rime avec une chute de 46 % comparée au dernier trimestre de son année financière 2022. Elle peut s’expliquer par un marché du PC en berne dans le monde entier. Enfin, les revenus de ses départements « Professional Visualization » et « Automative and Embedded » s’élèvent respectivement à 226 et 294 millions de dollars.

Cap sur l’IA

« L’intelligence artificielle se trouve à un point d’inflexion se préparant à une large adoption dans tous les secteurs », a expliqué Jensen Huang, fondateur et président-directeur général de NVIDIA. Il précise que « des start-up aux grandes entreprises, nous constatons un intérêt grandissant pour la polyvalence et les capacités de l’IA générative ». NVIDIA fait partie des principaux fournisseurs de composants essentiels pour cette technologie.

L’entreprise basée à Santa Clara a également l’ambition de proposer ses services d’IA, tels que des superordinateurs pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle, à travers le cloud. « Nous nous associons aux principaux fournisseurs de services cloud pour proposer une offre d’IA en tant que service qui permet aux entreprises d’accéder à la plateforme de point de NVIDIA », note le communiqué du géant.

Grâce à cette nouvelle source de revenus, NVIDIA prévoit 6,5 milliards de dollars de ventes pour le premier trimestre de sa nouvelle année fiscale 2024. Des prévisions supérieures aux attentes des analystes de Wall Street qui tablent sur 6,33 milliards de dollars.