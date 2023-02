Elles ont le vent en poupe depuis plusieurs années. Les technologies éducatives (ou EdTechs) connaissent une évolution majeure, renforcée par le contexte de crise sanitaire et d’extension du télétravail. Pour comprendre les changements qui s’opèrent au sein des établissements de l’enseignement supérieur en France, nous avons échangé avec Olivier Lamirault, Directeur de l'Innovation et des Technologies Éducatives à l’EM Normandie, une business school implantée à Caen, Le Havre, Paris, Dubaï, Dublin et Oxford.

Comment ont évolué les EdTechs au cours des 5 dernières années ?

Au cours de ces dernières années, les technologies éducatives ont beaucoup évolué. Elles n'ont pas forcément beaucoup progressé sur un plan technologique. Là où elles ont vraiment évolué, c'est dans les usages et dans leur acceptation par les organismes de formation. Il y a eu, une nouvelle accélération dans l'adoption des technologies éducatives par les organismes de formation en 2020 avec la crise du COVID. L’évolution se produit par à-coup au rythme des grandes évolutions d’internet et des technologies associées. Chaque décennie depuis 1990, apporte un élément nouveau provoquant le développement d’usages nouveaux de nouvelles technologies utilisables par l’éducation. Le secteur de l’éducation et particulièrement l’enseignement supérieur n’échappent pas à ces évolutions.

Dans la même catégorie Apple choisit Luxshare pour travailler sur ses produits de réalité augmentée

Cela a des incidences sur les organismes de formation, sur leurs pratiques pédagogiques. Les technologies éducatives, pédagogie, usages et technologies, se sont progressivement imposées comme un socle d'outils support aux pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur. Certainement que la plus grande évolution de ces dernières années est l'acceptation de la multimodalité, c'est-à-dire une pratique pédagogique où l'on va chercher à combiner le présentiel et le distanciel, le synchrone et l’asynchrone pour une plus grande qualité des apprentissages. Pour travailler la multimodalité, il y a un élément clef, un des piliers de toute ingénierie pédagogique à partir duquel nous pouvons imaginer et dessiner de très nombreuses situations d’apprentissages engageantes, interactives ou encore collaboratives, il s’agit de la neuroéducation ou encore la neuropédagogie.

La combinaison multimodalité, neuropédagogie et EdTechs est un ensemble puissant pour concevoir et animer des dispositifs d’apprentissage de grande qualité. À cette combinaison, on ajoute maintenant une bonne dose d’Intelligence Artificielle et l’on obtient des formations personnalisées. On le sait, chaque individu est différent d’un autre, et pouvoir proposer à chaque individu une formation qui lui est propre est un levier puissant de réussite dans ses apprentissages. On est aujourd’hui capable de former de très grands nombres d’individus et de proposer à chacun d’entre eux son propre programme de formation.

Quelle est la place des nouvelles technologies au sein de l'enseignement ?

Doit-on parler en 2023 de nouvelles technologies ou tout simplement conserver l'expression de technologies éducatives. Appuyons-nous sur des exemples. Le métaverse fait beaucoup parler, pour autant ce n'est pas une technologie nouvelle. C'est une technologie qui a déjà plusieurs décennies d'existence. Prenons un autre exemple comme la réalité virtuelle. Ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est une technologie ancienne et éprouvée. Ces technologies qui sont à classer dans la catégorie des Technologies Éducatives, tout comme d’autres encore, prennent une place de plus en plus significative dans les enseignements. Elles apportent de vraies réponses pour permettre à un apprenant de développer de nouvelles capacités.

Il y a un contexte favorable faisant que les EdTechs tiennent toute leur place dans l’enseignement. Elles sont de plus en plus accessibles ; les enseignants, accompagnés de leurs ingénieurs pédagogiques, peuvent les intégrer facilement dans la scénarisation de leurs cours et les étudiants vivent des expériences apprenantes riches, engageantes et formatives. Pour autant, il ne faut pas oublier la richesse et la nécessité des interactions et des médiations dans la formation. Dans le design pédagogique, on devra s’appuyer sur la variété des postures, des modalités et concevoir un mix de situations avec et sans EdTechs.

Les écoles françaises sont-elles en retard ? En avance ?

Les écoles françaises ne sont pas en avance. Elles progressent beaucoup ces dernières années. Elles sont encore loin d'autres modèles notamment les modèles asiatiques où l'adoption des technologies dans la formation a été très rapide. Depuis maintenant presque 2 décennies, les pays asiatiques ont mis en œuvre des plans d'investissement importants pour que les écoles soient outillées. Ils devaient faire face à des problématiques de formation de grands nombres. Ils ont aussi une appétence très marquée pour les technologies. Leur réponse a été une réponse tech ! Mais pas que. Les programmes de formation à la programmation et à la robotique ou encore à des activités pédagogiques avec réalité augmentée en espace naturel sont en place depuis une quinzaine d’années, de la maternelle à l’enseignement supérieur.

Les résistances au changement sont plus importantes en France que dans d'autres pays. Il faut dire aussi que les politiques en la matière n’ont pas été très incitatrices. On a acheté beaucoup d’équipements, mais il y a eu peu de pédagogie et encore moins d’accompagnement au changement ! Maintenant les choses vont bon train et c'est bien. C'est là que le modèle français parvient à se différencier. Son approche multimodale et hybride de l'enseignement où l’on utilise les EdTechs dans les moments opportuns tout en sachant conserver des temps plus propices aux médiations sans technologie en fait un modèle propice à de bons apprentissages.

À l'EM Normandie comment les EdTechs sont-elles mises en œuvre ?

À l'EM Normandie les EdTechs ont été mises en œuvre à une époque où l’expression n'existait pas encore. C'était au milieu des années 90. C’est à cette époque que l'École a mis en place sa première plateforme de formation. Puis très rapidement, elle a produit son premier master totalement en ligne et qu’elle l’a distribué en mode hybride. Depuis cette période, l'école n'a pas cessé d'évoluer en intégrant progressivement les technologies éducatives. Chaque nouveauté permet de renforcer la qualité des apprentissages, de créer du rythme, de créer de l'engagement des étudiants afin de leur apporter une expérience apprenante plus diversifiée. L’étudiant est amené à vivre des moments d’apprentissages différents auxquels il adhère par implication, curiosité et intérêt.

Tous les cours sont accessibles sur une plateforme de formation. Toutes les salles sont entièrement digitalisées et communicantes avec l'extérieur. La multimodalité est une réalité avec un fonctionnement ATAWADAC, « Any Time, AnyWhere, Any Device, Any Content », qui se développe. Nous sommes une école fonctionnant partout, en tout temps, sur plusieurs continents, sans interruption de service rendu à l'étudiant. De la plateforme de formation expérientielle jusqu'à l'intégration de l’IA, algorithmes prédictifs, bot conversationnel en passant par la réalité virtuelle, les simulations, et les escape games, les EdTechs imprègnent les cours de l’EM Normandie. Un accent particulier est mis sur l’intégration des étudiants en situation de handicap. Le recours à l’IA facilite l’inclusion et permet à l’étudiant d’accéder à des ressources adaptées pour apprendre avec moins de difficulté. Voix vers texte en temps réel pendant les cours pour les malentendants, outil d’IA pour les dyslexiques, replay de tous les cours pour travailler et réviser selon ses propres capacités de concentration sur une tâche d’apprentissage. Des robots de téléprésence sont les compagnons d’étudiants en longue maladie ou encore accidentés leur permettant de les représenter virtuellement sur les campus comme s’ils étaient présents et conserver ainsi une vie sociale et affective avec leur promotion.

Comment les étudiants accueillent ces modes d'enseignement ?

Si vous dites à un étudiant : « ton prochain cours est un cours de gestion de la marque » ou si vous lui dites « durant ton cours de gestion de la marque, tu construiras l'identité d’une marque grâce aux éclairages théoriques fournis et tu te baseras sur ces connaissances pour créer un influenceur virtuel avec des logiciels spécifiques et de l'intelligence artificielle puis tu publieras et animera ton influenceur virtuel sur les réseaux sociaux ». Selon vous, où ira la préférence de l’étudiant ?

La préférence de l’étudiant va vers la mise en situation, la simulation, la mise en action. Les EdTechs ont ceci de formidable qu’elles permettent de simuler un nombre incroyable de situations d’apprentissage et professionnelles et ce, assez souvent, avec des budgets raisonnables (cela dépend beaucoup du thème de la formation). L’alternance théorie/Mise en situation fonctionne très bien. Le rythme crée l’adhésion, la concentration, l’engagement et déclenche les apprentissages attendus. Les étudiants aiment cela, le challenge, le défi, le jeu sérieux ; les EdTechs y contribuent sous la direction du chef d’orchestre, l’enseignant.

Quelle est la position de l'EM Normandie vis-à-vis de ChatGPT ?

Nous avons posé la question suivante à ChatGPT : « est-ce que ChatGPT est un danger pour l’intégrité académique ? ». Voici la réponse de l’outil : « non, ChatGPT n'est pas un danger pour l'intégrité académique. ChatGPT est un modèle de langage développé pour aider les utilisateurs à obtenir des réponses à leurs questions et à générer du texte sur une variété de sujets. Il peut être utilisé pour fournir des informations supplémentaires pour aider les utilisateurs à comprendre un sujet, mais il ne remplace pas la recherche indépendante et la réflexion critique.

Cependant, il est important de noter que les réponses générées par ChatGPT ne sont pas toujours fiables et peuvent contenir des erreurs ou des informations incorrectes. Il est donc toujours important de vérifier les informations avec d'autres sources et d'utiliser son propre jugement pour déterminer la fiabilité et la validité des informations fournies. En fin de compte, l'utilisation de ChatGPT ne doit pas être considérée comme une source unique d'information pour les travaux académiques, et les étudiants et les chercheurs doivent continuer à s'appuyer sur des sources fiables et à faire preuve de réflexion critique pour maintenir l'intégrité académique ».

Il y du vrai et des sujets à discussion dans cette réponse. L’EM Normandie voit les technologies de type ChatGPT comme une EdTech, au même titre que les autres. Ces technologies viennent bousculer, des pratiques pédagogiques, nos modèles d’évaluation et c’est bien. Nous apprendrons à nos étudiants à bien utiliser et à bien travailler avec l’IA. Ils en auront partout autour d’eux dans leurs vies personnelle et professionnelle. Ils seront évalués autrement. C’est une occasion de repenser nos modèles d’évaluation en y injectant pour de bon de l’équité.