Xavier Niel n'a pas réussi à s'emparer de la fréquence détenue par M6. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a annoncé le 22 février 2023 que la chaîne M6, dirigée par Nicolas de Tavernost pouvait conserver sa fréquence, tout comme, TF1.

L'Arcom a lancé un appel à candidatures pour les canaux 1 et 6 de la TNT

Le contrat de diffusion de M6 et de TF1 prenant fin au mois de mai 2023, les deux chaînes de télévision étaient obligées d'être candidat à leur succession pour conserver leur fréquence. Avec la potentielle libération de ces deux canaux, l'Arcom a lancé un appel à candidatures à la fin du mois de novembre 2022. TF1 et M6 étaient candidates pour retrouver leurs canaux historiques, si la première n'a eu aucun concurrent sérieux, ce ne fut pas le cas pour la seconde.

En effet, depuis plusieurs mois, Xavier Niel a montré son intérêt pour la fréquence. Pour essayer d'apporter du coffre à son projet, son entreprise Illiad a annoncé qu'il souhaitait acquérir Editis, un groupe d'édition propriété de Vivendi. Pour Xavier Niel, l'opportunité était parfaite : en récupérant Editis, le groupe Iliad ainsi que sa holding NJJ Médias crédibilisait sa candidature pour le traitement de l'information à la télévision.

Tous les candidats à la récupération du canal 1 et 6 avaient pour obligation de déposer leur dossier jusqu'au 23 janvier 2023. Xaviel Niel s'est positionné avec son projet de chaîne baptisée Six, tandis que Nicolas de Tavernost plaidait pour M6. Le 14 févier 2023, les deux hommes se sont présentés devant l'Arcom pour défendre leur projet et développer leurs arguments.

Malgré ses arguments, Xavier Niel ne récupérera pas la fréquence de M6

Les Échos rapporte que, d'un côté, Xavier Niel s'est appuyé sur le financement qu'il pouvait apporter dans la création de bons contenus audiovisuels et musicaux. Malheureusement pour lui, le bon bilan de M6 sur les dix dernières années a eu raison de son ambition. Le groupe de Nicolas de Tavernost est revenu sur le fait qu'il captait près de 30 % de l'audimat sur la TNT grâce à ses différentes chaînes (M6, W9, 6ter), un résultat impressionnant.

Malgré l'idée suggérée par l'homme d'affaires de déplacer M6 sur le canal 9 et d'inviter le groupe de Nicolas de Tavernost de se développer sur internet, l'Arcom n'a pas retenu son dossier. Le régulateur considère qu'un tel changement pourrait avoir de lourdes répercussions sur la manière dont les téléspectateurs consomment la télévision. Un changement de fréquence pouvant faire perdre une partie de l'audience de la chaîne, ce qui déséquilibrerait la balance financière du groupe. Dans un tweet, Xavier Niel a fait part de sa déception par le biais d'un mème.

La fréquence de M6 : pic.twitter.com/0bJCw2WLos — Xavier Niel (@Xavier75) February 22, 2023

Pour TF1, le renouvellement de sa fréquence a été un long fleuve tranquille. Une bonne nouvelle pour la première chaîne d'Europe après son litige avec Canal+. En septembre dernier, la chaîne cryptée avait décidé de ne plus diffuser les chaînes du groupe TF1 sur son catalogue, faute de trouver un accord dans le cadre du renouvellement de contrat de distribution entre les deux parties. Après plusieurs semaines de discussion, ponctuées par une décision de la Cour d'Appel défavorable à TF1, les chaînes du groupe sont finalement revenues dans le bouquet de la chaîne cryptée.