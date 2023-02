Les portefeuilles de demain seront-ils tous numériques ? La branche européenne de la Fondation Linux, un consortium fondé en 2007, voué à promouvoir et standardiser le système d’exploitation open source du même nom, vient d’officialiser la création de l’Open Wallet Foundation (OWF). Cette communauté ambitionne de créer et d’harmoniser les fondations d’une technologie prometteuse : les portefeuilles numériques. L’OWF, qui compte déjà une trentaine de sponsors, sera supervisée par la Fondation Linux Europe, créée en septembre 2022.

Un mouvement de dématérialisation

Les portefeuilles numériques intègrent progressivement nos quotidiens, tandis que les monnaies fiduciaires et scripturales sont peu à peu délaissées par les usagers. Ces services permettent d’effectuer des transactions en devises traditionnelles et en cryptomonnaies, stocker des documents d’identité, des cartes de fidélité et des billets d’avion, de manière dématérialisée. Apple Pay, Google Pay ou encore PayPal : plusieurs géants de la tech ont déjà saisi l'opportunité représentée par les e-wallets. L’usage croissant de technologies liées au web3 telles que le métavers et les cryptomonnaies ne manquera pas d'accélérer leur adoption. Pourtant, un obstacle empêche sa démocratisation : l'interopérabilité entre les portefeuilles numériques est inexistante.

Construire sur un terrain (presque) vierge

L'Open Wallet Foundation aspire à élaborer et démocratiser des normes dédiées aux portefeuilles numériques, afin de faciliter la création de nouveaux porte-monnaie électroniques et d'améliorer les solutions existantes. Pour cela, elle n’envisage pas de créer son propre e-wallet, ni de remplacer certains standards déjà utilisés. L’organisation à but non lucratif veut mettre en place une structure open source ainsi qu’un inventaire de bonnes pratiques propices à la collaboration, sur lesquels pourront s’appuyer les acteurs désireux de créer des portefeuilles numériques interopérables et sécurisés.

Une collaboration au service de l'interopérabilité

Avant sa concrétisation, l’idée de créer une organisation dédiée à la collaboration entre les acteurs de l’écosystème des portefeuilles numériques est née dans l’esprit de Daniel Goldscheider, PDG de la startup Yes.com. OWF a fait savoir que 300 acteurs auraient déjà partagé leur intention d’adhérer ou de collaborer avec l’organisation. Le nom de plusieurs sponsors a été rendu public, dont American Express, VISA et l'alliance MIT Connection Science. À l’instar du Digital Markets Act, la communauté d’OWF viendra apporter sa pierre à l’édifice d'une quête européenne pour accroître l’interopérabilité, dimension souvent négligée par les Big Tech.