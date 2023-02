« Cette école est essentielle pour développer l’écosystème du métavers » a introduit, ce 21 février, Anton’Maria Battesti, directeur des affaires publiques de Meta France, à l’ouverture de la cinquième école dédiée au métavers en France, près de Lyon. Pour populariser son métavers, le géant du numérique collabore avec Simplon.co, une start-up spécialisée dans la formation des métiers du numérique pour former des centaines d’étudiants français dans ce nouveau secteur. En alternance, les élèves pourront, dans cette nouvelle structure baptisée Académie du métavers, devenir développeurs en réalité virtuelle (VR) et en réalité augmentée (AR) pour des entreprises du numérique.

Une école essentielle pour développer le métavers de Meta ?

Depuis la fin d’année 2022, Meta et Simplon.co ont ouvert 4 écoles à Nice, à Marseille, et à Aulnay sous Bois et Montreuil, en banlieue parisienne. La cinquième et dernière structure pilote a ouvert à Villeurbanne, en cette fin février.

La directrice générale de Simplon.co, Véronique Saubot, s’est réjouie de cette ouverture, « Notre idée reste la même depuis notre création en 2013, nous souhaitons nous inspirer des bootcamp (NDLR : camp d'entraînement et d’apprentissage) américain. » Simplon ne se définit pas comme une simple école. Elle souhaite utiliser les formations intensives au numérique pour faire de l’insertion sociale, de l’inclusion, un levier pour dynamiser le marché de l’emploi.

Du côté de Meta, le directeur des affaires publiques souligne qu’« Il est important pour nous, fabricant de technologies comme les casques de réalité virtuelle, de développer un environnement de spécialistes et d’experts pour agrandir le secteur. » Malgré son impact l’an dernier sur l’engouement pour le métavers, Anton’Maria Battesti précise que Meta n’est qu’un acteur du métavers. Véronique Saubot assure que ses écoles sont indépendantes face au géant du numérique, « les écoles sont totalement agnostiques, les alternants développent des applications et des logiciels applicables en dehors de Meta ». Ce n'est pas la première fois que Simplon collabore avec une GAFAM, en décembre dernier l'entreprise a ouvert une école avec Microsoft.

« La formation du futur »

Située à Villeurbanne, l’Académie comprend 6 salles de classe, dédiée chacune à une langue de code différente. Futur alternant pour Widid, société de conseil en VR, Hani Siouda décrit, à Siècle Digital, l’école « comme une formation du futur pour être en avance et à jour sur les technologies de demain ». Les salles de classe sont équipées d’ordinateurs et de nombreux casques de réalité virtuelle fournis par Meta.

Actuellement, la promotion de l’école se compose de 18 alternants, dont 12 sont passés par Pôle Emploi. « Pôle Emploi finance la formation de 12 élèves, dont des personnes n’ayant pas un niveau de qualification très élevé ou des personnes en reconversion professionnelle. » précise Jacques-Alex Dorliat, directeur régional de Pôle Emploi.

La formation financée par Meta, les OPCO, Pôle Emploi et la région Auvergne Rhône-Alpes, est entièrement gratuite pour les étudiants. Ils suivront un cursus en deux phases : une première partie en formation intensive pendant 6 mois et une deuxième où ils seront en alternance dans les entreprises qui les ont choisies. L’école délivrera au terme de leur apprentissage un diplôme certifié par l’état de concepteur développeur spécialisé en technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée et mixte), « nos alternants seront les premiers à le recevoir, nous sommes précurseurs » se réjouit la directrice.

Simplon.co admet un point faible pour sa promotion pilote : la diversité de ses élèves Pour le moment, seulement 2 de ses étudiants sont des étudiantes.. Depuis ses débuts en 2013, l’entreprise a formé plus de 20 000 personnes dont 50 % ayant moins ou juste le baccalauréat et 45 % de femmes. L’an prochain, l’Académie du métavers espère accueillir au moins 40 % de femme dans son cursus.

Ces ouvertures d’écoles permettent à Simplon.co de répondre à la demande des entreprises sur les métiers émergents liés au métavers. Pour le directeur régional de Pôle Emploi, « Grâce au métavers, nous pourrions entraîner des personnes venant de tous horizons aux futurs métiers. Nous l’avons déjà fait pour former des aides soignantes, des pharmaciens ou des spécialistes dédiés à l’industrie. »

Quant à Meta, ces académies pourraient fournir un vivier de recrutement, « les élèves de l’académie du métavers pourront être embauchés chez nous comme dans n’importe quelle entreprise » affirme Anton’Maria Battesti. En 2022, l’entreprise américaine déclarait que d’ici 2030, plus d’un million d’emplois seront occupés par le métavers.