Visiblement, Microsoft a encore quelques ajustements à mettre en œuvre sur sa version de Bing alimentée par l’intelligence artificielle (IA). Après avoir annoncé brider les interactions quotidiennes des utilisateurs avec le moteur de recherche, la firme de Redmond a décidé de revenir en arrière.

L’IA se comporte bizarrement lors de longues conversations

L’annonce de l’intégration d’une version améliorée de ChatGPT à Bing a repositionné Microsoft sur le devant de la scène. Grâce à l’agent conversationnel, le moteur de recherche voit ses capacités décuplées et peut désormais répondre à des questions complexes de manière bien plus précise.

Pour l’heure, il n’est encore disponible que pour les personnes qui se sont inscrites sur liste d’attente, mais il fait déjà grand bruit sur la toile. Si Bing est plus performant que les moteurs de recherche classiques, il peut aussi avoir des réactions saugrenues et étranges lors de longues conversations, que les utilisateurs n’hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux.

En conséquence, Microsoft a pris la décision, ce vendredi 17 février, de brider son moteur de recherche, annonçant que les utilisateurs n’ont plus droit qu’à 5 questions par session, et à 50 sessions quotidiennes. L’entreprise vient d’ores et déjà de marche en arrière après avoir reçu des retours négatifs quant à cette nouvelle mesure.

Nouvelles limites et introduction d’une fonctionnalité

« Nous avons l'intention de rétablir des sessions de chat plus longues et nous travaillons en ce moment même sur la meilleure façon de le faire de manière responsable. La première mesure que nous prenons est d'augmenter le nombre de tours de chat par session à 6 et de passer à un total de 60 chats par jour », annonce la firme de Redmond dans un billet de blog.

Elle explique également qu’une nouvelle fonctionnalité va être apportée à Bing, permettant aux utilisateurs de choisir le ton de l’IA, celui-ci pouvant aller de « précis, qui vous permettra d'obtenir des réponses plus courtes et plus axées sur la recherche, à équilibré, en passant par plus créatif, qui vous donnera des réponses plus longues et plus bavardes », continue l’entreprise.

À terme, Microsoft souhaite porter le plafond quotidien à 100 sessions par personne et précise que désormais, les recherches normales ne seront plus comptabilisées en tant que session avec le chatbot. Il semble logique que l’entreprise soit contrainte d’opérer de tels changements ; la technologie, utilisée de cette manière, est totalement nouvelle. C’est d’ailleurs pour cette raison que Bing est testé avec un nombre limité de personnes ; Microsoft souhaitant améliorer et optimiser son produit suivant les retours de ces derniers.