La semaine dernière, TikTok a ajouté de nouveaux flux thématiques sur sa page d’accueil. Désormais à côté des onglets Abonnements et Pour toi, certains utilisateurs américains voient maintenant Sports, Mode, Jeux et Nourriture. Dans le même temps, le réseau social a aussi lancé une nouvelle fonctionnalité pour sa boutique en ligne.

L’aléatoire est restreint

Changer les habitudes des utilisateurs n’est jamais évident. Pourtant avec cette dernière mise à jour, TikTok espère atteindre un public mieux défini. Cette refonte permettra également au réseau social de s’aligner sur les fonctionnalités de son principal concurrent YouTube : la plateforme de vidéo d’Alphabet propose depuis un certain temps des thèmes pour ses Youtube Shorts. Ils permettent notamment aux utilisateurs de trouver du contenu qui les intéresse plus rapidement comme la musique, les jeux ou les tendances. Pour le moment, TikTok se restreint à quatre catégories : Jeux, Sports, Mode et Nourriture. À l’avenir, l’application pourrait intégrer d’autres onglets dédiés, par exemple, aux livres ou aux films.

Dans la même catégorie Loyers, factures… Au moins 9 plaintes visent Twitter pour des impayés

Le développement de l’e-commerce sur TikTok

Au même moment, TikTok renforce sa transformation en une plateforme d’e-commerce. Depuis son lancement il y a quelques mois, la tendance #TikTokMadeMeBuyIt approche les 40 milliards de vues. Dans les courtes vidéos en lien avec ce hashtag, les utilisateurs exposent des produits qu’ils ont vus sur le réseau social et qu’ils utilisent dans leur quotidien.

Cette tendance a attiré fortement les marques qui souhaitent capitaliser dessus. TikTok a déployé aux États-Unis, la semaine dernière, une fonctionnalité de panier permettant aux marques de vendre leurs produits plus facilement. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les produits pour voir une version in-app d'une page produit, avec des photos et des vidéos, puis choisir d'ajouter l'article à leur panier, ou de l'acheter maintenant. Ils peuvent également ajouter des produits de différents magasins dans le même panier.

Pour le moment, seulement certaines marques ont pu participer à ce premier lancement à l’instar des boutiques de vêtements Pacsun et Three Little Mingos. Les profils des entreprises sélectionnées ont une petite icône de sac qui affiche divers produits et leurs prix. D’autres marques ont également un petit sac comme Walmart, Target ou encore Olay, mais les clients sont dirigés vers leur site web dans l'application.

En test aux États-Unis, TikTok attendra avant de lancer cette fonctionnalité en Europe. En 2021, lors du lancement de TikTok Shop, les consommateurs n’avaient pas été au rendez-vous.

À l’instar de Meta avec les onglets de shopping sur ses réseaux sociaux ou Google et son optimisation pour les sites d’e-commerces, ByteDance mise largement sur le commerce en ligne pour diversifier ses sources de revenus sur TikTok. La forte progression du réseau social comme moteur de recherche et le développement de nouveaux onglets thématiques pourraient aider l’application à s’imposer dans le secteur.