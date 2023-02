L’e-commerce se transforme au fil de l’évolution des habitudes de consommation et des tendances digitales. Pour rester hautement performant et générer toujours plus de revenus, il vaut mieux garder un œil sur les transformations du secteur. C’est d’autant plus important dans le contexte économique actuel, qui demeure assez imprévisible et complexe. Des leviers stratégiques doivent être activés pour assurer la bonne pérennité de son activité.

C’est pour cette raison que Bloomreach, le premier Commerce Experience Cloud au monde, vous donne rendez-vous lors d’un événement exclusif : le Commerce Experience Summit 2023. Il s’agit d’une série de conférences qui auront lieu le mardi 7 et le mercredi 8 mars 2023. L’objectif : comprendre comment tirer le meilleur profit des grandes tendances de l’e-commerce pour accroître son chiffre d’affaires !

Tirer parti des grandes dynamiques du secteur

Durant ces deux journées, professionnels de l'e-commerce et du digital se réuniront pour décrypter et discuter des grandes mutations du commerce électronique. Parmi eux, des experts du secteur et des décideurs du monde entier, à l’image de Mark King, PDG de Taco Bell, interviendront lors de ces webconférences. Au travers d’échanges et de débats croisés, ils évoqueront plusieurs thématiques comme les tendances de la fidélisation, les nouveaux comportements des consommateurs ou encore l’expérience client B2B. Le but est tout simplement de vous offrir une vue d’ensemble du monde du digital en 2023.

Dans la même catégorie Amazon ne va plus collaborer avec certains grossistes en Europe

Au fil des conférences, vous obtiendrez des informations précieuses et des insights, nécessaires pour créer des stratégies pertinentes et activer les bons leviers marketing. Aussi, les intervenants vous partageront des actions à mettre en place pour générer davantage de revenus et réduire vos coûts d’acquisition de client, objectif de bon nombre d’entreprises au vu du contexte économique actuel tendu.

Une large palette de thématiques abordées

Au cours du Commerce Experience Summit 2023, vous aurez l’opportunité d’assister à des conférences portant sur divers sujets et problématiques actuelles. Parmi celles-ci :

Améliorer la Customer Lifetime Value (CLTV) grâce au marketing omnicanal ;

Les nouvelles habitudes d’achat des consommateurs ;

Maximiser la délivrabilité de ses e-mails pour accroître ses revenus ;

Augmenter son taux de fidélisation grâce à la preuve sociale ;

Les astuces des experts pour fidéliser davantage de clients en 2023 ;

Les avantages du commerce conversationnel ;

L’utilisation de la data pour proposer des expériences personnalisées à grande échelle ;

Évoluer dans un contexte incertain ponctué de crises, comme celui d’aujourd’hui.

Il ne s’agit que de quelques-uns des thèmes qui seront couverts par les intervenants lors de cet événement.

Outre les experts de Bloomreach, des entreprises de renommée mondiale seront présentes, comme Google Cloud, Wunderman Thompson, Kim + Carta, Antavo ou encore Indochino. Leurs différents points de vue vous permettront de mieux comprendre le paysage de l’e-commerce de demain.

Cet éventail de webinars vous donnera des pistes concrètes pour améliorer chaque pan de vos stratégies e-commerce et digitale cette année. Vous aurez alors toutes les clés en main pour maximiser vos performances, et surtout, vos revenus. Pour connaître les grandes tendances de l’industrie et les recommandations de grandes entreprises, inscrivez-vous dès maintenant au Commerce Experience Summit 2023. L’événement sera en anglais, mais le sous-titrage dans plusieurs langues sera bien sûr proposé.