À l’occasion de l'annonce de la quatrième promotion du French Tech Next 40/120 le 19 février 2023, le gouvernement a mis en avant la progression des 120 start-up sélectionnées. L'ensemble de ces jeunes pousses représente 11,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés en 2022 tout en employant 47 800 personnes, dont les deux tiers en France.

Un très bon bilan 2022 pour la French Tech

Depuis 2019, la France propose aux start-up les plus performantes d'être accompagnée grâce au programme French Tech Next 40/120. L'objectif est de les suivre afin qu'elles puissent un jour devenir de véritables leaders technologiques de rang mondial. Ces entreprises émergentes semblent confirmer leur statut d'entité prometteuse.

Par rapport à 2021, le chiffre d’affaires cumulé des 120 start-up françaises les plus prometteuses a grimpé de 20 %. Entre 2019 et 2022, 72 % d'entre elles ont au moins doublé leurs revenus. Grâce à cela, ces jeunes pousses ont pu massivement recruter : le nombre de salariés moyen a augmenté de 70 % en trois ans. Les entreprises du French Tech 40/120 de la promotion 2022 ont réussi à récupérer 5,8 milliards d'euros parmi les 13 milliards d'euros qui ont été levés au total l'an dernier.

Pour ce qui est de la French Tech Next 40 qui regroupe les 40 start-up les plus en vogue, 26 d'entre elles sont des licornes, valorisées à plus d'un milliard de dollars. 8 d'entre elles ont atteint de statut entre 2021 et 2022, à l'instar de Spendesk, PayFit ou Younited. 11 nouvelles start-up ont intégré ce groupe très fermé en 2023. Du côté du groupe élargi des 120, 21 nouvelles start-up ont été choisies pour garnir la promotion 2023.

La French Tech Next 40/120 se focalise sur la transition écologique, le deeptech et l'industrie

La promotion 2023 est la première à intégrer des entités s'engageant dans le secteur du social et de l'environnement. Dans le French Tech Next 40, 10 start-up sont focalisées sur la transition écologique. C'est le cas de la start-up axé RSE EcoVadis, Electra avec ses bornes de recharge ou encore Flying Whales qui conçoit des ballons dirigeables pour le transport de fret.

Innovafeed présente dans le secteur de l'agroalimentaire, NW Storm, Verkor et ZePlug connus pour leurs batteries électriques intègrent également le groupe. Elles rejoignent des start-up déjà établies dans le French Tech 40 comme le spécialiste du reconditionné Back Market, le leader du covoiturage BlaBlaCar et la start-up Ynsect focalisée sur les produits alimentaires. Avec ces intégrations, les volets du deeptech et de l'industrie ont été renforcés tout comme celui de la transition écologique.

Pour intégrer le French Tech Next 40, les critères de sélection sont très stricts. Il faut obligatoirement être une licorne ou avoir réalisé une levée de fonds d'au moins 100 millions d'euros sur les trois dernières années. Pour le Next 120, une levée de fonds de minimum 40 millions d'euros est nécessaire. Si aucun tour de table n'a pu être bouclé, la dernière possibilité pour les start-up consiste à réaliser un chiffre d’affaires d'au moins 10 millions d'euros lors de l'année fiscale précédente, et au moins 25 % plus conséquent que le résultat des trois années précédentes.