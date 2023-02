Feishu, l'application de collaboration similaire à Slack de ByteDance a dépassé les 100 millions de dollars de revenus en 2022, soit une hausse de 270 % par rapport à l’année précédente.

Une division hautement considérée par la direction de ByteDance

L'outil de collaboration cible les professionnels et a été lancé pour un usage interne en 2017 et auprès des utilisateurs externes des entreprises deux ans plus tard. En 2020, Feishu a pénétré le marché international sous le nom de Lark, où il doit concurrencer des rivaux tels que Google, Microsoft ou Slack.

ByteDance croit tout de même en son outil : en 2021, il est devenu l'un des six groupes d'activités individuels de l'entreprise, ce qui signifie qu'il s'est vu accorder la même importance stratégique que TikTok, Douyin, Dali, BytePlus et Nuverse. En 2022, il a franchi une étape importante en engrangeant plus de 100 millions de dollars de revenus, année durant laquelle Feishu a modifié ses stratégies pour se concentrer sur des clients plus importants.

Pour rappel, Feishu est une messagerie professionnelle complète, dotée de fonctionnalités allant de la prise de notes automatique aux appels vidéo, en passant par les calendriers partagés et les documents collaboratifs. Contrairement à une plateforme comme Slack qui propose des intégrations tierces, tous ses outils sont développés en interne et ont donc nécessité un travail colossal de la part de l’entreprise, qui emploie plus de 7 000 personnes contre 2 500 pour Slack.

Malgré la croissance de ses revenus, ByteDance a licencié environ 1 000 personnes de l'unité de Feishu ces derniers mois, l’entreprise ayant décidé de remercier une importante partie de son personnel pour réduire ses dépenses, à l’instar de nombreuses autres sociétés du secteur de la tech à l’échelle globale.

Les difficultés du marché chinois pour les outils comme Feishu

Faishu a encore du travail. L’outil collaboratif compte une base d’utilisateurs bien plus faible, qui se situe à 9,3 millions de personnes, que ses rivaux en Empire du Milieu. DingTalk d'Alibaba en compte environ 253 millions et WeCom de Tencent 110 millions.

Comme le rapporte TechCrunch, le marché chinois pour de tels produits est très différent de ce que l’on observe en Occident, et plus difficile à pénétrer. Tandis qu’aux États-Unis, les services convertissent les utilisateurs grâce à leurs produits, les logiciels en Chine comptent encore largement sur les ventes, le marketing et les services pour recruter des utilisateurs.

La culture du paiement du SaaS (logiciel en tant que service) n'est pas encore vraiment arrivée dans le pays, si bien que de nombreuses entreprises accélèrent maintenant leur expansion à l'étranger, où les géants américains sont d’ores et déjà bien établis.