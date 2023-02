Vous souhaitez ajouter de nouvelles cordes à votre arc et découvrir des leviers innovants pour gagner en performance ? Les webinars sont justement d’excellents contenus pour répondre à ces deux grands objectifs. Cette semaine, nous en avons choisi quatre portant sur des thématiques telles que l’employabilité, l’e-commerce ou encore le marketing. À travers des regards croisés, des témoignages et des conseils d’experts, découvrez comment gagner en efficacité.

Un webinar pour comprendre la réforme de la facture électronique et en tirer profit

Qui ? Systhen & Zeendoc

Quand ? Le 21/02/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : La réforme 2024 sur la facture électronique approche à grands pas. Si elle demande de revoir certains processus organisationnels, elle présente aussi des opportunités, sur lesquelles reviendront les deux experts de Systhen et Zeendoc.

Une webconférence pour découvrir comment booster son employabilité dans le marketing et la communication

Qui ? EFAP

Quand ? Le 22/02/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Intervenants de l'EFAP et alumni se réuniront pour vous présenter le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business, proposé en temps partiel à Lyon. Le but : donner une nouvelle dimension à votre projet professionnel et développer de nouvelles compétences.

Une webinaire en replay pour saisir les opportunités offertes par le headless e-commerce

Qui ? CyberCité

Sujet : L’intervenant vous fait découvrir le fonctionnement et les atouts d’une architecture headless à travers le cas client de Tediber.

Un événement en replay pour connaître de nouveaux workflows de marketing et de vente

Qui ? HubSpot

Sujet : Les deux expertes de HubSpot vous présentent de nouvelles méthodes d’automatisation pour améliorer votre organisation et booster vos performances.

