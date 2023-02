Lorsque l’on communique avec un prospect par e-mail, il est important d’avoir des données qualitatives à disposition afin de déterminer sa valeur commerciale. Pour ce faire, il est possible de se servir des informations présentes sur LinkedIn. C’est justement ce que proposent certains outils sur le marché, à l’image de Reverse Contact. À partir d’une simple adresse e-mail, il permet de trouver le profil LinkedIn d’un prospect. Le but : améliorer votre connaissance sur celui-ci pour découvrir si cela vaut la peine d’y investir du temps et des ressources.

Obtenir des données stratégiques sur vos prospects

De la même manière que sur un moteur de recherche, il faut entrer l’adresse e-mail de votre prospect dans la barre prévue à cet effet. Reverse Contact vous affiche alors un aperçu du profil LinkedIn de celui-ci avec quelques informations : nom, prénom, poste, entreprise, e-mail, nombre de relations, localisation… Pour en apprendre davantage sur l’individu, il est possible de cliquer sur le bouton “See on LinkedIn”, qui vous redirigera vers le réseau social professionnel. Les données les plus importantes sont collectées et sont automatiquement mises à jour.

Il est possible de les intégrer à votre CRM pour avoir continuellement des informations actualisées et prêtes à être utilisées. Aussi, votre liste de contacts peut être téléchargée directement dans l’outil au format CSV. Une API est également proposée, comme des intégrations telles que Zapier.

Les données collectées grâce à Reverse Contact vous permettront d’y voir plus clair sur la valeur commerciale d’un contact et s’il vaut la peine d’y investir du temps et de l’énergie. En ce sens, l’outil peut être utilisé autant pour de la qualification de prospects que pour de l’étude de marché et les processus de recrutement. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires sur un candidat potentiel, son expérience et ses qualifications.

Pour gagner du temps dans votre utilisation de l’outil, il est possible d’installer l’extension. Le profil LinkedIn du contact s’affiche alors directement sur Gmail.

Enfin, il est important de souligner que Reverse Contact est entièrement conforme au RPGD. La solution vous aide simplement à enrichir les fichiers de contacts dont vous disposez déjà. Aucune information n’est achetée ou vendue.

Côté tarif, l’outil peut être essayé gratuitement, avec une limite de cinq contacts par mois. Pour plus de possibilités, Reverse Contact propose une offre dès 29 dollars par mois, comprenant cinq cents contacts mensuels, l’accès à l’API, l’extraction de toutes les données des profils, les intégrations et l’assistance par chat. D’autres licences sont disponibles pour les entreprises avec des besoins plus importants.