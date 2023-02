Dans une lettre adressée à ses employés, Andy Jassy, le PDG d’Amazon, annonce le retour du travail en présentiel obligatoire au moins trois jours par semaine.

Effectif dès le 1er mai

Après une croissance exponentielle pendant la période de Covid-19, Amazon voit ses revenus se stabiliser et enchaîne les mesures pour réduire ses dépenses. Contraint de licencier 18 000 personnes, Andy Jassy veut désormais mettre un terme au télétravail permanent dans son entreprise. Mise en place pendant la pandémie, cette mesure est appliquée de manière variable au sein d’Amazon : les responsables ont le soin de décider de la fréquence à laquelle leurs employés doivent travailler depuis leur bureau.

Andy Jassy affirme que l'équipe de direction de l'entreprise a décidé d’imposer le retour au présentiel car il est plus simple de renforcer la culture d'Amazon, de collaborer sur des idées et d'apprendre des autres en personne. Certains postes feront exception à cette politique, comme certains vendeurs ou le service clientèle, mais ils représentent « une petite minorité ». L'obligation de se rendre au bureau trois fois par semaine débutera le 1er mai.

« Il n'est pas simple de faire revenir plusieurs milliers d'employés dans nos bureaux à travers le monde, c'est pourquoi nous allons donner du temps aux équipes qui doivent faire ce travail pour élaborer un plan. Nous savons qu'il ne sera pas parfait au début, mais l'expérience au bureau s'améliorera progressivement au cours des mois (et des années) à venir, à mesure que nos équipes chargées de l'immobilier et des installations font face aux difficultés et, en fin de compte, continueront à faire évoluer la manière dont nous voulons que nos bureaux soient aménagés afin d'intégrer les nouvelles méthodes de travail que nous voulons adopter », écrit le dirigeant.

Pas un cas isolé

Amazon n’est pas la seule entreprise à mettre fin au télétravail permanent, Apple a pris une décision similaire malgré les réticences de ses employés, à l’instar de Starbucks ou encore de Disney, qui imposera quatre jours de travail présentiel à ses employés dès le mois de mars. Si la pandémie a chamboulé le monde du travail, cette tendance démontre que le présentiel tend à être privilégié pour certains postes.