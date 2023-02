Susan Wojcicki, PDG de YouTube, vient d’annoncer sa démission après près de 10 ans passés à la tête de la plateforme, qu’elle a contribué à transformer en véritable mastodonte numérique.

Un lien étroit avec les fondateurs de Google

« J'ai décidé de prendre du recul par rapport à mon rôle de responsable de YouTube et de commencer un nouveau chapitre axé sur ma famille, ma santé et les projets personnels qui me passionnent », annonce-t-elle dans une lettre envoyée aux employés de YouTube. Susan Wojcicki sera remplacée par Neal Mohan, considéré comme son successeur naturel. Il est son principal adjoint depuis des années, passant des activités publicitaires de Google à YouTube en 2015.

« À court terme, je prévois de soutenir Neal et d'aider à la transition, ce qui implique de continuer à travailler avec certaines équipes de YouTube, de coacher les membres de l'équipe et de rencontrer les créateurs », ajoute-elle. Après avoir prêté son garage aux fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin dans les années 90, elle a rejoint l’entreprise en tant que responsable marketing à ses débuts, il y a 25 ans, et a progressivement gravi les échelons depuis. C’est elle qui leur a conseillé de racheter YouTube en 2006 pour 1,6 milliard de dollars.

Elle a passé des années à gérer l'activité de Google en matière d'affichage d'annonces, et l’a transformée en source de revenus secondaire derrière la recherche. Elle a également contribué à métamorphoser la firme de Mountain View en mastodonte publicitaire. Chez Google, Wojcicki a une influence considérable de par son lien étroit avec les fondateurs du géant du Web, rapporte Bloomberg.

Elle a révolutionné YouTube

Elle a pris la tête de YouTube en 2014 et lui a permis de devenir largement profitable en en faisant la plateforme de streaming vidéo la plus populaire au monde. YouTube a, depuis, remis en question le marché de la publicité télévisée, promu les créateurs et renforcé ses liens avec les entreprises de médias. L'activité publicitaire de YouTube a plus que triplé en cinq ans, pour atteindre 29,2 milliards de dollars en 2022.

Susan Wojcicki a néanmoins dû faire face à de nombreuses embûches et échecs, notamment la désinformation, les théories du complot et les discours haineux qui pullulent sur la plateforme et lui ont valu de très nombreuses critiques. L’année 2022 a en outre été plus compliquée pour YouTube avec une limitation de ses revenus, alors que la société a largement investi dans son format Shorts pour concurrencer TikTok. Son annonce intervient alors que Google licencie 12 000 personnes.

Wojcicki reste néanmoins confiante pour l’avenir de YouTube : « Avec tout ce que nous faisons dans le domaine des Shorts, du streaming et des abonnements, ainsi qu'avec les promesses de l'intelligence artificielle, les opportunités les plus passionnantes de YouTube sont à venir, et Neal est la bonne personne pour nous diriger », confie-t-elle.

Elle ne quitte pas entièrement Google, mais va occuper un rôle consultatif au sein de l'entreprise et de sa société mère Alphabet. Ce départ est notable tant Wojcicki a marqué l’histoire de la firme de Mountain View ainsi que celle de YouTube. Elle est considérée comme l’une des femmes les plus haut placées de la Silicon Valley.