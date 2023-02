Nous avons tous déjà reçu des enquêtes de marque auxquelles nous n’avons finalement jamais répondu. La raison, c’est que ces sondages sont fastidieux. Pourtant, de nombreux outils permettent de créer des formulaires ludiques, à l’image de MetaSurvey.

Des sondages gamifiés

MetaSurvey dispose de plusieurs fonctionnalités pour créer des sondages, enquêtes et formulaires gamifiés. Pour simplifier le processus, plusieurs templates sont disponibles. Il est possible d’opter pour des questions ouvertes, des notes sous forme d’étoiles, une appréciation avec des emojis, des réponses à choix multiples ou encore d’un format swipe, comme sur Tinder. Ce dernier est particulièrement intéressant, car il permet aux utilisateurs de répondre aux questionnaires de façon amusante.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Bien entendu, les modèles sont personnalisables avec votre logo. Vous pouvez par ailleurs ajouter des photos, ce qui est particulièrement pratique si vous souhaitez recueillir l’avis des consommateurs sur des produits en conception. Pour gagner du temps, il est d’ailleurs possible de générer des questions à partir des photos.

Une fois que toutes les modifications ont été effectuées, il est temps de partager votre enquête à vos clients. Pour ce faire, vous pouvez publier le lien sur vos comptes réseaux sociaux ou l’envoyer dans une newsletter. Il est par ailleurs possible de générer un QR code pour simplifier le processus. Aussi, le questionnaire peut être intégré directement à votre site web.

Les réponses sont visibles depuis MetaSurvey. L’outil vous fournit plusieurs métriques sous forme de graphiques simples à comprendre, comme le nombre de réponses ou de commentaires. Toutes les données sont exportables en CSV. Vous pouvez alors analyser l’avis des répondants et prendre des décisions éclairées en fonction de celui-ci. Bien entendu, tout est fait en conformité avec le RGPD.

Enfin, l’outil s’intègre à la plupart des applications, telles que Zapier, Google Sheets ou encore Excel.

Côté tarif, MetaSurvey est en ce moment en promotion. Vous pouvez vous le procurer pour 78 dollars à vie au lieu 216 dollars. L’offre vous permet de créer autant de formulaires type Tinder que nécessaires, d’insérer toutes les questions souhaitées et de collecter jusqu’à 1 500 réponses et commentaires par mois. Pour plus de possibilités, deux offres supérieures sont disponibles.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.