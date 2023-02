Il aura fallu 15 ans à Airbnb pour annoncer une première année rentable. L’entreprise a présenté, le 14 février, ses derniers résultats financiers pour l’année 2022. Le chiffre d'affaires annuel de l’entreprise a progressé de 40 % par rapport à 2021, pour atteindre les 8,4 milliards de dollars. Une somme record atteinte notamment grâce à son meilleur dernier trimestre de son histoire.

Des résultats salués par les investisseurs

Dans son communiqué, Airbnb a annoncé une croissance « solide » de son nombre de réservations lors du quatrième trimestre. Les revenus de la plateforme ont progressé de 24 % d’une année sur l’autre. Avec un bénéfice net de 319 millions de dollars, soit 264 millions de plus qu’en 2021, « le quatrième trimestre a été le plus rentable de notre histoire » se réjouit l’entreprise.

Ce dernier trimestre fructueux a permis à Airbnb de faire l’an dernier sa première année rentable depuis 2008. L’entreprise a généré 8,4 milliards de dollars, en hausse de 40 % par rapport à 2021. Elle a engrangé un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars. Ces résultats dépassent toutes les attentes du marché. La valeur des actions de l’entreprise a augmenté de 9 % ce mardi à la clôture de la Bourse de New York.

La plateforme comptait 6,6 millions de logements ouverts à la location fin décembre, soit 16 % de plus par rapport à l’année précédente. Brian Chesky, PDG de l’entreprise, a expliqué cette augmentation par l’envie des particuliers souhaitant générer de plus en plus de revenus supplémentaires « souvent essentiels dans ces temps difficiles ».

Il met aussi en avant les améliorations de l’application pour aider les nouveaux hôtes à louer leur logement. Depuis l’automne dernier, les néophytes de l’application reçoivent des conseils des hôtes expérimentés, rémunérés par la société, pour mettre en avant leur location. « Le nombre de nouveaux hôtes actifs recrutés avec l’aide de nos « superhôtes » a augmenté de 20 % » s’est félicité Brian Chesky.

Airbnb s’attend aussi à une « reprise progressive » en Chine. Au printemps dernier, l’entreprise avait décidé de suspendre son offre de logement à louer à des causes de la répétition des confinements depuis le début de la pandémie. Les clients chinois pouvaient seulement réserver des logements à l’étranger. Depuis, la Chine a abandonné sa politique « zéro-Covid » offrant la perspective d’un retour des services locatifs d’Airbnb.

Après deux années compliquées liées à la pandémie avec un déficit de 352 millions de dollars en 2021 et le licenciement d’un quart de son personnel, l’année 2022 permet au PDG de l’entreprise de reprendre confiance. Brian Chesky a déclaré « les utilisateurs réservent toujours plus en avance. (...) Ils recommencent à visiter les et à se rendre à l’étranger ». La plateforme a prévu que pour le prochain trimestre « plusieurs centaines de millions de personnes vont voyager dans le monde » notamment les moins de 30 ans à la recherche « des expériences authentiques quand ils voyagent ».