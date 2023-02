Partager des contenus, aimer ou commenter des publications, toutes ces actions que nous faisons tous au quotidien nous donnent, chacun à notre niveau, un statut d’influenceur. Et si les entreprises mettaient ce pouvoir d’engagement au service de leur propre e-réputation ? Pour cela, bon nombre d’entre elles décident de déployer une stratégie d’employee advocacy. Un objectif : faire des collaborateurs de véritables ambassadeurs de marque.

Comment fonctionne précisément un tel programme ? Quels en sont les bénéfices ? Comment le mettre en place ? Limber, outil de référence pour le social selling et l’employee advocacy, vous donnera toutes les réponses lors d’un webinar exclusif le jeudi 9 mars à 11h.

Ce sera l’occasion de découvrir le cas client d’ORSYS Formation, organisme de formation aux nouvelles technologies et management. L’employee advocacy lui a permis de doper son image de marque et d’améliorer la visibilité de ses programmes, le tout, grâce à ses collaborateurs.

L’Employee Advocacy, véritable coup de boost pour ORSYS Formation

Dans un domaine aussi concurrentiel que celui de la formation, l’image de marque est importante. Elle doit être forte et attractive. Sans cela, difficile de tirer son épingle du jeu et d’attirer des participants. Il faut aussi réussir à mettre en valeur ses formations pour se distinguer de la masse sur le web et se tailler une place sur le marché.

Pour répondre à ces défis, ORSYS Formation a misé sur un levier innovant : l’employee advocacy. Cette stratégie consiste à mobiliser ses salariés pour devenir de véritables ambassadeurs de l’entreprise dans leur vie de tous les jours, en les incitant à partager des contenus brandés sur les réseaux sociaux. Le but ? Améliorer son image de marque, booster sa visibilité et valoriser ses employés.

Comment déployer une telle démarche ? Quelles sont les actions à mettre en place ? De quelle façon ? Autant de questions auxquelles Marion Ollivier et Bertrand Barbet vous apporteront des réponses lors de ce webinar. Ils détailleront les challenges auquel a permis de répondre le programme d’employee advocacy mis en place à l’aide de Limber. Ce sera également l’occasion de prendre du recul et de faire le point sur les résultats de cette stratégie, mise en place il y a deux ans au sein de l’organisme de formation.

Découvrir la puissance de l’Employee Advocacy

Le cas client d’ORSYS Formation sera l’opportunité de vous faire découvrir les avantages d’un programme d’employee advocacy. Outre le fait d’augmenter la visibilité de sa marque, il permet de donner davantage de crédibilité aux messages et contenus partagés. En effet, 78 % des internautes font plus confiance au discours véhiculé par un salarié que par l’entreprise elle-même depuis ses réseaux sociaux. Aussi, les publications partagées par les collaborateurs recueillent 8x plus d’engagement.

L’employee advocacy permet par ailleurs d’augmenter la portée de ses publications sur ces plateformes. En effet, on estime que l’audience cumulée des participants à un programme d’employee advocacy représente jusqu’à 10x la portée organique des publications de la marque. Ils peuvent mettre en avant les services de l’entreprise ou encore les avantages proposés aux employés, ce qui aidera à attirer et à séduire de nouveaux talents. Comme vous le découvrirez lors de ce webinar, c’est justement un des objectifs qu’a réussi à atteindre ORSYS Formation grâce à cette stratégie.

En interne, l’implication et la valorisation des collaborateurs ambassadeurs sont de véritables leviers de motivation, d’appartenance et d’engagement. Le climat social bénéficiera donc, lui aussi, des bienfaits de l’employee advocacy. À terme, cela a un impact positif sur la productivité et la fidélité des équipes.

Il ne s’agit que quelques-uns des nombreux avantages d’un programme d’employee advocacy. À travers le cas client d’ORSYS Formation, vous découvrirez qu’il peut être un atout considérable pour votre notoriété et votre e-réputation. Pour connaître tous les secrets de sa mise en place, rendez-vous le jeudi 9 mars à 11h !