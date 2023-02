Le Netflix à la française ne prend plus aucun abonné. Depuis le lundi 13 février, la page d'accueil du site web de Salto affiche « Il n’est malheureusement plus possible de souscrire à Salto ». Une réunion entre France Télévision, TF1 et M6 pourrait avoir lieu dans la semaine pour mettre un point final à la courte histoire de la plateforme de streaming.

Une cessation d’activité inévitable

« Merci à tous les abonnés Salto d'avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming made in France », avant même la fin officielle le site web de la plateforme remercie déjà ses 800 000 abonnés payants et 100 000 gratuits. Selon les Echos, la dissolution pourrait être actée dans une prochaine réunion, organisée dans la semaine.

Dans la même catégorie En plus des réseaux sociaux, ByteDance concurrence Meta dans la réalité virtuelle

Lancé le 20 octobre 2020, Salto proposait deux formules d'abonnements, mensuel (7,99 €/mois) ou bien annuel (69,90 €/mois) avec pour ambition de concurrencer les plateformes comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Entre-temps, plusieurs éléments ont propulsé le service de vidéo à la demande vers sa fin.

D’une part, TF1 et M6 ont développé leur propre plateforme payante de vidéos en replay permettant de revoir des émissions ou des épisodes de série diffusés sur leurs chaînes de télévision, plusieurs semaines ou mois après leurs diffusions. D’une autre, l’échec de la fusion entre TF1 et M6 a condamné la plateforme. Les deux chaînes ont annoncé mi-novembre, à France Télévisions qu'ils allaient se retirer du projet Salto. Une décision qui a poussé France Télévision a se désengager à son tour lors d’un comité social économique extraordinaire mi-janvier 2023.

Avant d’enterrer le service, les trois actionnaires ont cherché pendant plusieurs mois un repreneur, sans succès. Ils ont longtemps espéré des offres de Canal+ ou d’Amazon, mais seule une petite société espagnole, Agile, s'est portée candidate. Les différentes parties prenantes n’ont finalement pas trouvé d’accord.

Avec une cinquantaine de salariés, le coût total de la liquidation de Salto s’élèverait à 66 millions d’euros affirme M6 dans un communiqué. La chaîne de télévision a déjà anticipé ce coût de 22 millions d’euros dans ses comptes de l’année 2022.