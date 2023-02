Après Sheryl Sandberg, ex-bras droit de Mark Zuckerberg, en juin 2022, et toute une flopée de cadres fin 2021, Meta s'expose à un nouveau départ : celui de Marne Levine, sa directrice commerciale. Cette nouvelle désertion prive le groupe d'une autre figure importante de son organigramme, en poste depuis 13 ans. Comme le précise CNBC, Marne Levine restera aux manettes de la division commerciale de Meta jusqu'au 21 février, puis restera employée pendant encore quelques mois avant de quitter définitivement l'entreprise à la faveur de l'été.

Dans son communiqué, la firme explique que Nicola Mendelsohn et Justin Osofsky assumeront l'interim avec des missions élargies pour l'occasion. Ils serviront en effet tous deux en tant que responsables des ventes et des partenariats, et relèveront de Javier Olivan, directeur des opérations (COO).

Marne Levine, une figure de premier ordre chez Meta

Au fil des ans et de son parcours dans le groupe Facebook (désormais Meta), Marne Levine a occupé tour à tour plusieurs postes majeurs : vice president of global public policy chez Facebook, directrice des opérations chez Instagram, vice president of global partnerships, ou encore business and corporate development chez Facebook.

Première COO d'Instagram, Marne Levine a par ailleurs largement contribué à faire de la plateforme la pierre angulaire de l'activité de Meta, lui permettant de pallier à la baisse de popularité de Facebook, mais aussi à la montée en puissance de nouveaux acteurs comme TikTok, principal concurrent d'Instagram à l'heure actuelle.

Comme le rappelle CNBC, Marne Levine avait été bombardée directrice commerciale de Meta durant l'été 2021, soit quelques mois seulement avant que la firme (alors Facebook) n'adopte ce nouveau nom pour marquer son orientation à venir vers le Metaverse.

« De la gestion de la politique mondiale à la croissance de notre activité Instagram en tant que premier COO, en passant par la direction de nos équipes chargées des publicités et des partenariats commerciaux, Marne a été une incroyable leader chez Meta au cours des 13 dernières années », a commenté Javier Olivan, COO de Meta.

Avant sa carrière chez Meta, Marne Levine avait servi au sein de l'administration Oboama en tant que directrice de cabinet du Conseil économique national, rattachée à la Maison Blanche. Elle avait également oeuvré en tant qu'assistante spéciale du Président pour la politique économique, note CNBC.