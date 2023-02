Avant de se procurer un produit ou d’adhérer à un service, 87 % des Français consultent les avis clients (étude IFOP 2021). Ces derniers influencent grandement leur décision d’achat. Lorsqu’ils sont positifs, ils sont de véritables facteurs de réassurance. Pour cette raison, il est important de les mettre en avant. Pour cela, plusieurs outils peuvent être utilisés, comme JustReview.

Utiliser la preuve sociale pour booster ses conversions

JustReview permet de collecter des avis clients laissés à propos de sa marque sur le web. Pour ce faire, il faut d’abord sélectionner un des vingt-quatre canaux proposés. Parmi ceux-ci, Facebook, Google, Etsy, Amazon, Ebay ou encore TripAdvisor. Il faut alors se connecter à votre compte depuis JustReview et le tour est joué. À partir de là, les avis sont récupérés directement depuis votre tableau de bord.

Les témoignages peuvent être ajoutés directement à votre site. Ce dernier peut être enrichi des données Google issues des Rich Snippets. Cela permet d’attirer l'attention d’internautes sur vos produits et services à l'aide d'une notation épinglée juste sous les résultats de recherche.

Côté design, JustReview offre six widgets entièrement personnalisables. Ils arborent différents styles : affichage de la note moyenne, témoignage complet, étoiles… À vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Il est possible d’ajouter votre palette de couleurs pour un rendu plus esthétique.

Pour vous aider à collecter davantage d’avis, il est possible d’utiliser la fonctionnalité JustReview Page. En quelques clics, elle vous permet de créer une page dédiée au recueil de témoignages clients. Objectif : obtenir un maximum de notes positives et les utiliser pour pousser les visiteurs à l’achat.

JustReview est un outil payant, proposé en réduction via AppSumo. Trois offres sont affichées, vous permettant d’obtenir la solution à vie. L’offre à 69 dollars au lieu de 696 dollars comprend toutes les fonctionnalités et 20 000 avis clients. Pour 40 000 témoignages, il faudra se tourner vers la deuxième licence. La troisième n’impose, elle, aucune limite.

