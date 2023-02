Plusieurs États membres de l'Union européenne, dont la France, accompagnée par le groupe Banque européenne d'investissement (BEI), ont annoncé le 13 février 2023, la mise en place un nouveau fonds d'investissement pour soutenir la croissance des jeunes pousses de la tech en Europe. Dans un premier temps, c'est près de 3,75 millions d'euros qui seront alloués à ces start-up afin qu'elles deviennent de véritables piliers du secteur de la tech du Vieux Continent.

Accompagner les jeunes pousses implantées en Europe vers les sommets

Dans un communiqué du ministère français de l'Économie, le groupe BEI ainsi que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Belgique présente l'initiative Champions technologiques européens (ICTE). Ce fonds d'investissement accompagnera les start-up qui ont pour objectif de devenir de véritables mastodontes de la tech. « L’Europe compte de solides innovateurs, mais elle doit améliorer leur environnement pour que ces entreprises passent du statut de jeunes pousses à celui de concurrents crédibles, puis à celui de chefs de file du marché », affirme Werner Hoyer, président du Groupe BEI.

Même si les start-up françaises ont réussi à lever plus de fonds en 2022 qu'en 2021, ce n'est pas le cas des jeunes pousses des autres pays européens. Sans argent, il est impossible pour ces start-up d'être compétitives face aux start-up américaines ou chinoises, nettement en avance par rapport à elles. Pour lever de grosses sommes, supérieures à 50 millions d'euros, un coup de pouce supplémentaire va être fourni par ce nouveau fonds d'investissement.

Pour Werner Hoyer, « Il est essentiel d’apporter un soutien aux entreprises européennes innovantes à un stade avancé de leur développement, lorsqu’elles souhaitent faire croître leur activité, afin de préserver l’autonomie stratégique de l’UE et l’accès aux technologies clés génériques ». L'ICTE fait ainsi partie de la stratégie de l'Union européenne pour garantir sa souveraineté technologique sur le moyen terme. Cela lui permettrait d'être moins dépendante des leaders du secteur comme les États-Unis.

Près de 10 milliards d'euros pour le nouveau fonds d'investissement de l'UE

Parmi les 3,75 milliards d'euros alloués dans l'ICTE, la France, l'Allemagne et l'Espagne devraient contribuer à hauteur d'un milliard d'euros chacun. L'Italie versera 150 millions d'euros tandis que la Belgique injectera 100 millions d'euros. Les 500 millions d'euros manquants seront fournis par le groupe BEI. Initialement, 5 milliards d'euros étaient attendus, mais l'objectif présenté lors du Scale-Up Europe en 2021 n'a pas été atteint.

Selon les informations du journal Les Échos, plusieurs pays comme le Danemark souhaitaient participer, mais se sont rétractés, contraints de prioriser leur budget sur des thématiques autres que la tech. Pour inviter ces États européens à entrer dans la danse et à stimuler leur écosystème tech, il leur est possible de souscrire à l'ICTE jusqu'au début de l'été 2024.

En plus des 3,75 milliards d'euros, 5 milliards d'euros seront collectés auprès des assureurs, des banques et des organismes privés le souhaitant, pour faire grossir le fonds qui avoisinera les 10 milliards d'euros. 4 à 5 investissements par an sont prévus, pour des montants allant jusqu'à 300 millions d'euros. Si l'Europe se dote enfin d'un nouveau fonds de capital-risque, les États-Unis, eux, en comptent déjà une quarantaine tournant autour de 2 milliards de dollars en moyenne.