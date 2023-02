Les géants américains et chinois du cloud computing se livrent une bataille acharnée en Asie du Sud-Est, un marché considéré comme clé pour cette technologie qui continue son expansion.

Pour l’heure, les acteurs américains dominent

Le marché du cloud a été mis sur le devant de la scène en 2020 avec la pandémie et connaît une importante croissance depuis. Considéré comme une technologie d’avenir, le cloud devrait bénéficier d’importantes dépenses dans les prochaines années, allant jusqu’à 500 milliards de dollars d’ici à 2025.

Pour l’heure, le marché sud-asiatique, et particulièrement Singapour, est dominé par les géants américains que sont Amazon Web Services (AWS), Microsoft et Google Cloud. Néanmoins, trois acteurs chinois, également mastodontes technologiques dans leurs pays, comptent bien inverser la tendance. Alibaba, Tencent et Huawei, qui ambitionne d’être dans le top 3 des fournisseurs cloud asiatiques, prévoient d'investir des centaines de millions de dollars en Asie du Sud-Est dans les années à venir, rapporte le Wall Street Journal.

La stratégie chinoise porte ses fruits

Ces trois acteurs ont pénétré certains pays clés du marché sud-asiatique, comme l’Indonésie où la Thaïlande, avant les entreprises américaines. Ils possèdent plusieurs arguments de taille ; premièrement au niveau des coûts : leurs services sont en général entre 20 et 40 % moins chers que ceux des Américains, ce qui attire les clients majoritairement composés de petites et moyennes entreprises. Aussi, les firmes chinoises délèguent de plus en plus les fonctions de marketing et de vente à des partenaires locaux, ce qui élimine les obstacles et réduit leurs dépenses pour pénétrer de nouveaux marchés.

Les acteurs chinois du cloud ont tendance à capitaliser sur leur expérience dans leurs domaines de prédilection. Par exemple, Alibaba joue sur ses connaissances dans la finance et l’e-commerce, tandis que Tencent fournit des services cloud aux plateformes de diffusion en direct et de réseaux sociaux dans des pays tels que le Vietnam et le Pakistan. Les entreprises chinoises investissent, en outre, dans la formation des talents locaux afin de les familiariser avec l'infrastructure et l'écosystème technologiques chinois.

En plus d’une stratégie adaptée au marché, les entreprises de l’Empire du Milieu prévoient d’investir massivement en Asie du Sud-Est. Par exemple, Alibaba Cloud s’est engagée à fournir 1 milliard de dollars pour soutenir ses partenaires mondiaux au cours des trois prochaines années, tandis que son siège social s’est récemment installé à Singapour. Sa société mère, Alibaba, conserve son siège à Hangzhou.

De son côté, Huawei propose des services de cloud computing aux agences gouvernementales de Thaïlande et de Malaisie pour leurs projets de gouvernement numérique et de villes intelligentes. En novembre, l’entreprise a annoncé un investissement de 300 millions de dollars pour développer une infrastructure cloud en Indonésie. Enfin, Tencent a lancé un programme de partenariat mondial pour recruter des entreprises locales dans les domaines du marketing, des ventes, de la technologie et de l'assistance à la clientèle afin de l'aider à fournir et à étendre ses services aux clients locaux.

AWS, Microsoft et Google Cloud investissent aussi

Les entreprises américaines n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. AWS prévoit un investissement de 5 milliards de dollars aussi bien en Thaïlande qu’en Indonésie sur une période de 15 ans pour y développer ses infrastructures cloud. Depuis l'été dernier, Google Cloud a présenté des projets de construction de data centers en Malaisie et en Thaïlande, et a soutenu des projets gouvernementaux de numérisation à Singapour et en Indonésie. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, considère l’Asie comme une « nouvelle frontière » pour les centres de données de son entreprise.

Si les acteurs américains continuent de dominer en parts de marché, les firmes chinoises dominent dans d’autres secteurs. Par exemple, les zones de disponibilité d’Alibaba, Tencent et Huawei sont chacune plus importantes que celles d’Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud d'Alphabet en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, Google a été dépassée par les trois firmes chinoises en termes de parts de marché en Thaïlande.