TikTok, propriété de ByteDance, a établi un plan facilitant l'examen de son algorithme par les autorités américaines, désirant prouver la non-ingérence du Parti Communiste Chinois (PCC)dans ses activités. Les législateurs vont pouvoir décortiquer le code de l’application, au cœur de son puissant système de recommandation et de modération. Cette tentative de transparence de la part de l’entreprise chinoise ne convainc pas certains législateurs et chercheurs, qui affirment que cette initiative ne suffira pas à faire disparaître les inquiétudes.

Le gouvernement américain estime que TikTok pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale. Ils redoutent une instrumentalisation par le pouvoir chinois pour créer des tensions entre les citoyens tout en dérobant leurs données personnelles. Cette méfiance a commencé sous l’ère Trump, durant laquelle la plateforme, alors en plein boom auprès des plus jeunes, a été l’objet de menaces d'interdiction. En juin 2022, le gouvernement a contraint TikTok à héberger ses données dans des serveurs américains, opérés par Oracle.

Cette mesure n’a pas suffi à apaiser les tensions, ranimées par les révélations d’accès injustifiés à des données personnelles de citoyens et journalistes américains. L’application reste accessible aux États-Unis, mais sa pérennité n’est pas assurée : de nombreux États l'interdisent sur les téléphones de leurs agents, une décision récemment transposée au niveau fédéral. En mars 2023, le PDG de TikTok témoignera à la Chambre des représentants pour rassurer les législateurs sur la vie privée des consommateurs, la sécurité des données et la relation de TikTok avec le PCC.

TikTok ne veut pas renoncer à sa présence sur le marché américain, plus grand pourvoyeur d'utilisateurs au monde, avec 113 millions de visiteurs uniques mensuels. L’entreprise veut donc montrer patte blanche, en dévoilant son algorithme et en autorisant Oracle, actuel hébergeur de ses données américaines, à opérer des modifications. Une porte-parole de TikTok a déclaré que la proposition « comprend des couches de surveillance gouvernementale et indépendante pour s'assurer qu'il n'y a pas de portes dérobées dans TikTok qui pourraient être utilisées pour accéder aux données ou manipuler le contenu de la plate-forme. » Oracle sera également en charge d’approuver les futures mises à jour.

Pourtant, des doutes existent sur l’efficacité de cette démarche. Le sénateur démocrate Mark Warner estime que l’accès à l’algorithme ne peut empêcher la société mère, basée à Pékin, de procéder à des modifications à distance. Au sein même de l’entreprise, l’algorithme est une boîte noire : en 2020, des chutes d’audience inexpliquées ont été provoquées par des modifications de l'algorithme engendrées par des employés chinois, sans que les cadres américains aient pu être mis au courant.