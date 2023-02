Amazon continue de gagner du terrain en Asie. L’entreprise de Jeff Bezos serait en pourparlers pour le rachat de MX Player, une des applications de vidéo à la demande les plus populaires d’Inde. Selon TechCrunch, l'acquisition n’est encore qu’au stade des discussions et deux concurrents auraient également fait savoir qu’ils souhaitaient racheter la plateforme indienne, dont Zee-Sony. La proposition d’Amazon s'élèverait à 100 millions de dollars. L’achat de MX Player, propriété de la société de technologie Times Internet, consoliderait la présence du géant américain du e-commerce en Inde, qui ne cache plus sa volonté de conquérir ce marché très prometteur.

MX Player, une réussite asiatique

MX Player, fondé en 2011 et disponible dans plus de 13 pays, est rapidement devenu incontournable en Inde. Cette application freemium offre un accès libre à des contenus vidéos, y compris aux chaînes de télévision nationales. L’entreprise se rémunère grâce aux supports publicitaires. Le nombre d'utilisateurs mensuels de MX Player a augmenté de plus de 14 % dans les 18 mois qui ont suivi son acquisition par Times Internet en 2018, devenant ainsi une des 10 applications les plus téléchargées d’Inde en 2022, toutes catégories confondues.

La stratégie d’Amazon en Inde

En avril 2022, Gaurav Gandhi, directeur de la filiale indienne d'Amazon, révélait que l’entreprise allait doubler ses investissements dans le pays au cours des cinq prochaines années. Cette annonce ne tarde pas à se concrétiser : en janvier 2023, l’entreprise américaine annonçait le lancement d’Amazon Air, sa compagnie aérienne de fret, et introduisait Prime Lite, un nouveau mode de souscription à Prime auprès de ses abonnés indiens. Amazon veut désormais accroître les parts de marché de Prime Vidéo, sa plateforme payante, ainsi que de MiniTV, un service gratuit uniquement disponible en Inde et financé par la publicité. MX Player pourrait consolider ces activités.

L’Inde, eldorado du streaming ?

En acquérant MX Player, Amazon veut s’imposer comme le leader du streaming vidéo, sur un marché où la concurrence rude. Youtube, détenu par Google, y occupe une place dominante, avec environ un demi-milliard d'utilisateurs indiens actifs par mois. Disney+ sous la marque Hotstar en Inde et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est, comptait 57,5 millions d'abonnés payants fin 2022. Un nouvel entrant devrait prochainement venir perturber le marché : Paramount va lancer Paramount+ dans le courant de l’année. En investissant en Inde, qui deviendra bientôt le pays le plus peuplé du monde, les acteurs du streaming veulent obtenir l'avantage du pionnier, alors même que le marché reste encore immature.