SpaceX a réalisé un test crucial de son booster Super Heavy, qui propulsera la fusée ultra lourde Starship en orbite. Sur les 33 moteurs Raptor qui équipent l’engin, 31 ont fonctionné parfaitement.

31 moteurs sur 33

Désignée comme priorité absolue de SpaceX par Elon Musk, Starship sera, une fois opérationnelle, la fusée la plus puissante jamais construite, surpassant même le Space Launch System (SLS) de la NASA, qui a effectué son premier lancement en novembre dernier. Starship a d’ailleurs été sélectionnée par l’Agence spatiale américaine en tant qu’alunisseur dans le cadre du programme Artemis.

Ce jeudi 9 février, l’entreprise a opéré un essai critique au sol du Super Heavy à sa base de Boca Chica, dans le Texas. L'entreprise espérait mettre à feu les 33 moteurs Raptor en même temps, mais Elon Musk a précisé dans un tweet que deux moteurs n’avaient pas fonctionné correctement. Les équipes de SpaceX ont éteint le premier avant le démarrage, tandis que le second s’est arrêté tout seul.

Les 31 moteurs qui ont été allumés ont toutefois duré toute la courte durée de la mission, ce qui, selon Musk, est suffisant pour atteindre l'orbite. Lors du précédent test mené par l’entreprise, en novembre, seulement 14 moteurs du prototype de Super Heavy étaient allumés. Plus tôt dans l’année, l’engin a explosé pendant son processus d'installation sur la rampe de lancement.

Views from drone of Booster 7's static fire test pic.twitter.com/KN4sk1nohf — SpaceX (@SpaceX) February 9, 2023

Les ambitions pour Starship sont immenses

Désormais, les équipes de SpaceX vont pouvoir analyser les nombreuses données obtenues par ce test considéré comme réussi, en vue d’un premier vol orbital prochainement, à la fin du mois de février ou en mars. La société va également inspecter la rampe de lancement afin de déterminer les éventuels dommages survenus lors de cette courte mise à feu. De précédents essais de moteurs à plus petite échelle avaient fracturé le béton sous le support de lancement, nécessitant des réparations.

Le chemin est encore long avant de voir Starship opérer des vols habités, mais les ambitions de Musk pour sa fusée surpuissante et entièrement réutilisable sont immenses. En plus d’être un élément clé du programme Artemis, le lanceur devrait être utilisé pour acheminer des satellites et des personnes en orbite. Surtout, le milliardaire espère que Starship permettra, à terme, de voyager jusqu’à mars et d’en revenir.