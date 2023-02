Alors que l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA), règlement européen pour limiter la diffusion de contenus illicites en ligne - entre autres - approche, et les grandes plateformes sociales commencent à s’adapter pour répondre aux nouvelles exigences. La Commission européenne a notamment demandé aux géants comme Facebook, TikTok ou Twitter de fournir un rapport sur leurs moyens mis en place pour garantir l’application du code de pratique 2022 sur la désinformation, la charte contre les fausses informations de l’Union européenne. Parmi la douzaine d’entreprises concernées, seule Twitter n’est pas parvenue à rendre un dossier complet.

Le réseau social est connu pour être un berceau de la propagande pro-russe dans le cadre de la guerre en Ukraine. Un enjeu de taille tandis que Volodymyr Zelensky, président ukrainien, indiquait, à Bruxelles ce 9 février, apprécier la lutte contre la désinformation.

Powerful speech of @ZelenskyyUa in Brussels today.

He 🙏 all Europeans for our support of 🇺🇦. This is crucial, as us politicians can only act when we have the mandate from you.

He also appreciated people spreading truth about 🇷🇺aggression and those fighting #disinformation. pic.twitter.com/uzjf6C7Z7R

— Věra Jourová (@VeraJourova) February 9, 2023