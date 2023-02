Aujourd’hui, les clients, les partenaires comme les employés exigent des expériences fluides et entièrement personnalisées. Pour combler leurs attentes, certaines entreprises, assurances ou encore institutions se tournent vers des solutions apparues en même temps que le Web : les portails.

Dans un tout nouveau livre blanc, Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels et Codéin, agence web spécialisée en ingénierie open source, vous font partir à leur découverte.

Bien que les portails ne soient pas nouveaux, le fait qu’ils deviennent le moteur de la relation entre une marque et ses clients ou partenaires est aujourd’hui une grande nouveauté. Découvrez pourquoi ils jouent désormais un rôle central dans la transformation digitale des sociétés.

Qu’est-ce qu’un portail ?

Le portail n’est pas un mot nouveau dans le monde de l’entreprise. Il s’agit d’un terme général désignant un espace centralisé depuis lequel les utilisateurs, qui peuvent être des clients, des partenaires ou des employés, ont accès à des informations qui leur sont propres. Contrairement à un site web, un portail moderne collecte des renseignements ainsi que des services à partir de plusieurs sources et systèmes.

Les contenus proposés sont des informations ou des fonctionnalités que le propriétaire du portail a stratégiquement choisi de fournir ou d’offrir. Les portails sont ainsi hautement ciblés en fonction des besoins des utilisateurs. Là repose tout l’intérêt de ces solutions. C’est pour cette raison qu’elles suscitent un regain d’intérêt de la part des entreprises, particulièrement dans le cadre de la transformation numérique.

Le portail, un dispositif aux multiples avantages pour l'expérience digitale

L’implémentation d’un portail présente quatre grands avantages pour une société, à commencer par les relations solides que cela aide à créer. En effet, il permet d’interagir rapidement et facilement avec les utilisateurs. Il s’agit d’un atout considérable, particulièrement à l’ère de l’économie numérique moderne, où les clients comme les partenaires sont à la recherche d’expériences optimales, simples et engageantes. Dans le cas contraire, ils n’hésitent pas à se tourner vers une autre entreprise.

Comme le soulignent les experts d’Ibexa et de Codéin dans ce livre blanc, les portails sont donc un excellent moyen d’améliorer l’expérience proposée. Cette dernière peut être conçue entièrement sur mesure, ce qui est aujourd’hui ce qu’attendent les clients. Les portails permettent de générer les informations nécessaires pour personnaliser les contenus, mais également les diffuser. Les utilisateurs devant se connecter à leur espace pour accéder aux services, il est possible de les segmenter simplement, autant pour leur proposer des publicités et des offres attrayantes qu’une tarification personnalisée en fonction de leur historique d’achat.

En somme, les portails donnent accès à un grand pool d’informations permettant d’affiner l’expérience offerte aux clients et aux partenaires. Comme le souligne un récent rapport édité par McKinsey, cette capacité à personnaliser l’expérience client est essentielle pour différencier votre entreprise de la concurrence.

Il ne s’agit que de deux des nombreux avantages que présentent les portails. Dans ce livre blanc, Ibexa et Codéin vous révèlent pourquoi leur utilisation serait bénéfique à votre société.

Des portails pour tous les cas d’usage

Les portails répondent à de nombreux objectifs et visent plusieurs cibles. Pour cette raison, il en existe une large palette, de différentes formes et de différentes tailles. Cet ebook vous invite à découvrir les trois plus populaires :

les portails clients, un outil en libre-service qui permet aux clients d’une entreprise d’avoir un point d’accès unique à des informations et à une gamme de services, le tout, de façon complètement autonome ;

les portails partenaires, une application logicielle qui permet à des distributeurs, des courtiers ou toute autre personne tierce d’accéder à des renseignements et de la documentation sur la société avec laquelle ils collaborent ;

les portails de main-d’œuvre, qui permettent aux employés d’une entreprise de collaborer plus efficacement entre eux, de réaliser plus simplement certaines tâches ou encore de demander un document administratif.

Outre le fonctionnement de chacun des portails, vous découvrirez des exemples d’organisations ayant déployé une solution de ce type. Cela vous permettra de mieux comprendre comment en tirer le meilleur parti.

Il va sans dire que ces dispositifs constituent aujourd’hui un enjeu stratégique pour les entreprises. Ils révolutionnent leur manière d’offrir à leurs clients et leurs partenaires une expérience haut de gamme, et d’aider les salariés à travailler plus efficacement. Le livre blanc édité par Ibexa et Codéin est essentiel pour mieux cerner l’importance des portails à l’ère de la transformation numérique, et leurs nombreux avantages.