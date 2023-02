L’entreprise allemande DHL eCommerce Solutions et la société chinoise de logistique Cainiao, ont dévoilé leur projet de développement conjoint de parcelles de casiers en Pologne. Leur objectif est de consolider le plus grand réseau de distribution « out-of-home » du pays. 60 millions d’euros seront investis et DHL obtiendra également des parts dans la succursale polonaise de Cainiao. Le duo sino-allemand, déjà présent en Pologne, veut bénéficier de la croissance fulgurante du secteur de l’e-commerce dans le pays, en mutualisant leurs forces.

L’opportunité de la livraison hors domicile

Le projet de DHL et de Cainiao, dont Alibaba est l’actionnaire majoritaire, vise à étendre le réseau polonais existant de 1 200 consignes, opéré par chacune des entreprises et prochainement le mutualisé. Sur les futurs lieux de dépôts seront installés des casiers modernes, dotés d’interfaces faciles à utiliser.

DHL et Cainiao veulent surfer sur la vague de la livraison hors domicile, souvent présentée comme une solution au défi du dernier kilomètre, étape la plus coûteuse dans la chaîne de transport. La livraison « out-of-home » est considérée comme pratique, car elle ne nécessite pas d’attendre le livreur et est aussi moins polluante. Une aubaine pour les acteurs de la logistique.

L’explosion du e-commerce en Pologne

Le choix du marché polonais n’est pas le fruit du hasard. « La Pologne est l'un des marchés eCommerce qui connaît la plus forte croissance en Europe, qui devrait doubler d'ici 2027, et jusqu'à 40 % des consommateurs préfèrent que leurs envois soient livrés dans des consignes à colis », a déclaré Pablo Ciano, PDG de DHL eCommerce Solutions, dans un communiqué. Selon une étude de PwC, un des quatre leviers de croissance du e-commerce en Pologne est la logistique. C’est précisément sur ce levier que DHL et Cainiao veulent investir.

Conquérir le marché européen

À travers cet accord, Cainiao renforce sa présence en Europe. Ces dernières années, l’entreprise chinoise s’est implantée dans plusieurs pays du Vieux Continent, dont la Belgique. Inaugurée le 8 novembre 2021, la plateforme logistique de l’Aéroport de Liège, est née de la collaboration entre le gouvernement wallon et Cainiao, et se veut être un hub technologique, connecté au reste de l’Europe et du monde.

Depuis 2021, l’entreprise chinoise développe aussi des centres de distribution et des réseaux de consignes en France, en Allemagne et en Italie. Alors que la Chine demeure fortement dépendante aux exportations, la sécurisation de son accès au marché européen est stratégique. Pour autant, Alibaba, aidée par l’établissement de Cainao en Europe, deviendra-t-il une alternative crédible à Amazon, acteur dominant sur le continent ? Le chemin est encore long.