L’irruption de ByteDance sur le marché de la livraison de nourriture via son équivalent chinois de TikTok, Douyin, pourrait prochainement s’approfondir. Un porte-parole de l’application a révélé le 7 février que le test mené dans quelques villes chinoises devrait être étendu.

Douyin se positionne face au géant Meituan

Les 10 000 embauches annoncées par Meituan au moment où ByteDance révèle ses ambitions sont-elles un signe de fébrilité ? Il est encore un trop tôt pour le dire, tant l’entreprise domine le marché chinois de la livraison de nourriture. Selon le cabinet d’analyse Zhiyan, elle en contrôle 69 % contre 26 % sur son seul concurrent sérieux, Ele.me, un service d’Alibaba.

La force de frappe de Douyin, et ses 600 millions d’utilisateurs actifs, a de quoi effrayer. Depuis décembre, la plateforme teste une fonctionnalité intégrée de livraison à Pékin Shanghai et Chengdu. Un porte-parole de cette dernière a dévoilé à la presse que « Nous envisagerions d'étendre la fonctionnalité à plus de villes à l’avenir ». Il a précisé qu’il n’existait « pas encore de calendrier détaillé », rapporte CNBC.

Le service du réseau social s’éloigne de celui de Meituan et Ele.me, plus proche des plateformes occidentales Deliveroo ou Uber Eats. Il propose aux épiceries et restaurateurs de « promouvoir et de vendre des forfaits d'achat groupé aux utilisateurs de Douyin dans ces villes sélectionnées et de les faire livrer », décrit son porte-parole.

Depuis août 2022 un partenariat avec Ele.me a permis à ByteDance de glisser un pied dans la commande de nourriture. Les utilisateurs de Douyin peuvent, via un mini-programme commandé directeur au sein de l’application.

ByteDance veut diversifier ses sources de revenus

Meituan reste largement dominateur sur le marché. L’entreprise a davantage été menacée par Pékin, et l’introduction de droits plus protecteurs pour les livreurs, que par ses concurrents. Baidu, surtout connu pour son moteur de recherche, avait tenté sa chance en 2014, sans succès. Douyin, de son côté, avait déjà tenté une première incursion en 2021, avec un sous-programme similaire au géant du secteur, avant d’abandonner l’expérience.

Le South China Morning Post, par ailleurs propriété d’Alibaba, rapporte qu’en Chine 544 millions de personnes utilisaient une plateforme de livraison quelconque. Un marché en croissance de 30 % par rapport à l’année précédente, que la politique stricte de confinement de Pékin « zéro Covid » n’a fait qu’accentuer.

Un secteur si prometteur attire nécessairement de nombreuses convoitises. ByteDance, qui cherche à diversifier ses sources de revenus, se présente désormais comme un parti particulièrement intéressé. Avant de remettre en cause les certitudes de Meituan, l’entreprise pékinoise va toutefois devoir parcourir du chemin.