Air Transport Services Group (ATSG), une société d’aéronautique qui fournit des services de transports de fret aérien, a annoncé, le 6 février, qu’Amazon allait réduire la fréquence de ses vols en 2023. Une décision qui contraste avec les investissements stratégiques du géant de l’e-commerce dans le secteur et le lancement, fin janvier, d’Amazon Air en Inde.

Amazon va se séparer de 8 Boeing 767-200

Depuis son lancement en 2016, le service de fret aérien de l’entreprise basée à Seattle s’est doté de différents modèles d’avions, dont des Boeing 767-200. ATSG, qui s’occupe en grande partie de la flotte d’Amazon et de DHL, évoque des horaires réduits et moins d’heures de vol par appareil à travers les États-Unis pour le premier semestre 2023, par rapport à 2022. « Les deux sociétés ajustent leurs réseaux de distribution au sol et dans les airs aux États-Unis pour se conformer à la réduction de la croissance économique et des niveaux de dépenses de consommation au cours du premier semestre », note le communiqué.

Dans la même catégorie BYD veut partir à l’assaut du marché européen

La demande globale pour les transports de fret aérien s’est ralentie depuis la sortie de la pandémie, alors que les habitudes de consommation revenaient à la normale. L’indice de fret aérien de Baltic Exchange, relayé par CNBC, révèle que le taux de fret était en baisse de 33 % le 30 janvier dernier, par rapport à la même période l’année précédente. Aussi, Amazon prévoit de conserver quatre Boeing 767-200 sur les douze qu’elle louait à ATSG. Les baux de location des huit autres avions doivent expirer entre mai et septembre 2023.

Une réduction qui a lieu tous les ans ?

Si Amazon connaît des mois difficiles, marqués par une baisse d’activité dans la plupart de ses secteurs, le mastodonte se défend auprès de CNBC. Un porte-parole souligne que l’affirmation de ATSG selon laquelle la réduction des vols est causée « par la baisse de la demande globale et la faible croissance économique est fausse ».

Il précise que « dans le cadre de notre planification annuelle, nous réduisons régulièrement nos programmes de vols à cette période de l’année pour tenir compte des fluctuations typiques d’après fêtes et pour la maintenance des avions ». Après tout, le transport de fret aérien reste un secteur stratégique pour Amazon qui, fin octobre, choisissait Airbus pour parfaire sa flotte et signait un accord avec Hawaiian Airlines.