Daniel Ek, le fondateur et PDG de Spotify, se lance dans le domaine de la santé. Sa nouvelle entreprise, Neko Health, se spécialise dans les scanners corporels alimentés par l'intelligence artificielle (IA).

Une technologie disponible nul part ailleurs

« Après quatre années de recherches intenses et de développement de produits, nous lançons officiellement Neko Health aujourd'hui », écrit la jeune société dans un billet de blog sur LinkedIn. Elle est cofondée par Daniel Ek et Hjalmar Nilsonne, fondateur et PDG de Watty, une entreprise suédoise se spécialisant dans l’analyse et l’utilisation de l'énergie dans les maisons connectées grâce à l'intelligence artificielle.

Neko Health propose des scanners du corps non invasifs à 360 degrés. L’appareil, qui n’est disponible que chez l’entreprise, est équipé de 70 capteurs qui collectent plus de « 50 millions de points de données sur la peau, le cœur, les vaisseaux, la respiration, la microcirculation et plus encore ». Ces données sont ensuite analysées par un « système auto-apprenant alimenté par l'IA » qui explique les résultats aux médecins et aux patients. Les clients obtiennent les résultats lors de leur rendez-vous et en discutent avec un médecin juste après la procédure. Ils peuvent également les consulter et les suivre sur une application connexe.

Le scanner peut détecter et mesurer la croissance des taches de naissance, des éruptions cutanées et des taches de vieillesse. Il utilise également un scanner distinct pour détecter toute anomalie de la fonction cardiaque, de la pression sanguine et du pouls dans tout le corps.

L’immense potentiel de l’IA dans la santé

« Tous les résultats du diagnostic sont prêts pendant votre visite - aucune attente n'est nécessaire. Le scanner Neko est une expérience véritablement personnalisée, centrée sur vous, et il suit de manière transparente les changements survenus au fil du temps - pour que vous n'ayez pas à le faire », assure Neko Health.

Son premier cabinet est ouvert à Stockholm, et n’a déjà plus de place pour de nouveaux rendez-vous. Le prix du scanner s’élève à 2 000 couronnes suédoises, soit 175 euros. « Notre mission est de construire un système de soins de santé proactif, axé sur la prévention des maladies », explique Hjalmar Nilsonne.

Le potentiel de l'intelligence artificielle dans la médecine préventive et dans la santé en général a déjà fait ses preuves : Meta est parvenue à rendre des IRM bien plus rapides grâce au deep learning, tandis que des chercheurs de Google ont mis au point une IA capable de détecter le cancer du poumon. Avec Neko Health, son usage intervient dans la vie courante à un prix non négligeable mais abordable, reste à voir comment l’entreprise évoluera et comment les patients pris en charge y répondront.