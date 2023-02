Au fil des années, les pratiques commerciales et marketing évoluent. C’est particulièrement vrai depuis quelques années, avec l'avènement des nouvelles technologies et l’émergence de nouveaux canaux de communication. Alors, comment accroître la visibilité et le nombre de clients d’une entreprise en 2023 ? Si c’est une question que vous vous posez, le MS Stratégie Marketing et Développement Commercial en un an de l’EM Normandie est très probablement fait pour vous. Cette formation vise à répondre aux nouveaux défis du marketing, pour former les professionnels de demain.

Sur le campus du Havre de cette business school reconnue au sein de la Conférence des Grandes Écoles, vous allez acquérir des connaissances précises et opérationnelles dans les domaines de la négociation, du marketing, du web-marketing et de la communication. Aux côtés d’experts, vous serez accompagnés durant l’intégralité de votre formation, pour peaufiner vos compétences et développer un réseau professionnel de qualité. La communauté des diplômés de l’EM Normandie compte plus de 23 000 membres partout à travers le monde. Un véritable atout pour lancer, ou relancer votre carrière.

En effet, cette formation en un an est accessible aux étudiants titulaires d’un niveau Bac+5 (école d’ingénieur, école de commerce ou université) dans le domaine du marketing et du développement commercial. Mais aussi d’un diplôme non-français équivalent au niveau Bac+5 ou d’un diplôme de M1 (Bac+4), pour des candidats justifiant d’au moins trois années d’expérience professionnelle dans le domaine. Ensuite, la sélection se fait sur dossier et entretien de motivation.

En misant sur le marketing et plus particulièrement sur le marketing digital, vous faites un choix de raison. En effet, la transformation des entreprises est devenue un enjeu de taille. Les marques ne peuvent plus se passer de professionnels spécialisés dans ce domaine. En 2023, le marché de l’emploi dans les domaines du commercial et du digital est orienté vers la demande. Il y a de la place. Cependant, pour espérer décrocher le métier de vos rêves, encore faut-il être bien formé.

Pourquoi cette formation en marketing ? Voici quatre bonnes raisons :

Un enseignement dispensé par des professionnels du secteur

Une formation professionnalisante : challenges, stage, rencontres, etc.

Des cours opérationnels pour être efficaces en entreprise

Des cours animés en anglais afin de faciliter votre insertion professionnelle.

Forte de son antériorité, l’EM Normandie fait aujourd’hui partie des écoles de commerce les mieux placées en France. Avec 6 300 étudiants répartis sur les campus de Caen, du Havre, de Paris, de Dubaï, de Dublin et d’Oxford, l’École est triplement accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Moins de 1 % des business schools dans le monde détiennent cette triple couronne. En France, seules 18 écoles sont concernées parmi les 400 écoles de commerce recensées. Cette triple accréditation atteste de l’excellence de l’EM Normandie selon des standards internationaux très exigeants.

Selon Yonathan S. Roten, directeur académique du MS Stratégie Marketing et Développement Commercial de l’EM Normandie, « cette formation est faite pour les passionnés de marketing ou de commerce. En rejoignant ce programme en un an, ils pourront prétendre à des postes dans des secteurs comme l’industrie, les services, l’automobile ou la grande distribution. C’est le moment ou jamais de saisir cette belle opportunité ». Un chiffre clé sur les salaires dans le domaine du marketing : 40% des entreprises prévoient d’augmenter les salaires en 2023.

Enfin, l’EM Normandie dévoile les chiffres sur l’insertion professionnelle des diplômés 2019, 2020 et 2021 : le taux net d’emploi est de 94 %. 73 % ont un statut cadre. 88 % sont en CDI. 67 % des étudiants en activité ont trouvé un emploi avant l’obtention de leur diplôme. 100% des diplômés en activité ont trouvé un emploi en moins de 6 mois. La moyenne des salaires bruts annuels avec les primes est de 43 950 euros après cette formation. Quelques exemples d’entreprises où travaillent les diplômés qui sortent de cette grande école : Mondelez International, Décathlon, BMW, LCL, Veepee, Unilever, Louis Vuitton, Danone, etc.

Le directeur académique du MS Stratégie Marketing et Développement Commercial de l’EM Normandie précise qu’il y a encore quelques années, « un diplôme de niveau Master associé à une bonne compréhension du marketing et de la vente suffisaient pour décrocher un poste à responsabilité dans ces domaines. De nos jours, le digital ayant envahi de nombreux secteurs, les entreprises recherchent avant tout des profils dotés de connaissances de pointe en marketing et en vente, mais aussi capables de s'épanouir dans le monde exigeant du business ». Bref, si vous voulez vous perfectionner avec l’EM Normandie, il est encore temps de rejoindre la formation.