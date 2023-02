Payer en Monnaie Nationale de Banque Centrale (MNBC) : c’est ce que Reliance Retail, plus importante chaîne de vente au détail en Inde, veut proposer à ses clients. Le détaillant est devenu la plus grande entreprise indienne à adopter l’e-rupee dans ses points de vente.

Cette initiative inédite est le fruit d’une collaboration entre Reliance Retail, deux banques nationales, ICICI et Kotak Mahindra, et une start-up de la fintech, Innoviti Technologies. Le parcours d’achat se veut instantané et simplifié : lors du passage en caisse, les clients devront scanner un QR, via l’application « Digital Rupee », développée par les banques partenaires. Ils recevront instantanément une notification, pour confirmer que leur paiement a bien été effectué. Simple, basique.

Une initiative innovante

En février 2022, un projet pilote avait été annoncé par le ministre indien des Finances, avant d’être officiellement lancé en novembre de la même année. Cette initiative consistait en la création de portefeuilles numériques contenant des e-rupee et attribués à des citoyens, qui pouvaient effectuer des transactions entre participants ou auprès de commerçants sélectionnés. L'initiative a d’abord été déployée dans quatre villes majeures, dont Bombay et New Delhi, avant d’être élargie à neuf autres villes. ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank ont pris part à ce projet d’envergure, aux côtés d’autres institutions financières. Même si l’initiative poursuit son cours, l’annonce de Reliance Retail témoigne de l’intérêt porté à l’e-rupee.

Sécurité, accessibilité et rapidité

L'adoption de la roupie digitale par Reliance Retail sera progressive. Freshpik, enseigne alimentaire et propriété de Reliance, propose déjà cette option à ses clients. Si la phase pilote est fructueuse, l’e-rupee sera déployée dans l’ensemble des points de vente, soit 17 000 boutiques, dans 7 000 villes à travers l’Inde. L’objectif recherché est l’amélioration de l’expérience client : « Cette initiative historique consistant à ouvrir la voie à l'acceptation de la monnaie numérique dans nos magasins s'inscrit dans la vision stratégique de l'entreprise, qui consiste à offrir le pouvoir de choisir aux consommateurs indiens », a déclaré V Subramaniam, directeur de Reliance Retail, dans un communiqué.

L'enjeu de souveraineté

Ces déclarations font écho à la volonté du gouvernement indien de digitaliser les méthodes de paiement, dans un pays fortement dépendant aux liquidités. Alors que le pouvoir politique est traditionnellement sceptique vis-à-vis des cryptomonnaies et de la finance décentralisée, ce dernier veut prévenir pour mieux guérir, en créant une MNBC contrôlée par sa banque centrale. Pour le moment, l’e-rupee semble sur de bons rails. Un haut fonctionnaire a rapporté au journal Coindesk que le projet aurait été étendu à 15 villes supplémentaires, dont Chandigarh et bénéficient à « plus de 50 000 clients et 10 000 petits et grands commerçants ».