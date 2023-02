Le procès opposant Elon Musk à des investisseurs de Tesla a pris fin ce vendredi 3 février. Le milliardaire a été jugé non coupable d’avoir menti dans des tweets publiés en 2018 qui ont induit certains investisseurs en erreur.

Déposée par plusieurs investisseurs, la plainte atteste qu’Elon Musk les a induits en erreur dans un tweet trompeur datant du mois d’août 2018. « J'envisage de privatiser Tesla à 420 dollars. Financement assuré », avait tweeté l’homme d’affaires, alors qu’il était à la fois président et PDG de Tesla. Il a ensuite ajouté que « le soutien des investisseurs est confirmé ».

Tesla n’a jamais été privatisée, mais des investisseurs ont cru à ces propos et ont perdu de l’argent en conséquence. Musk a accepté de payer 20 millions de dollars en 2018 pour régler une accusation de fraude boursière portée par la Securities and Exchange Commission (SEC) portant sur ces mêmes tweets. Selon lui, ce nouveau procès, débuté il y a trois semaines, était l’occasion de remettre les pendules à l’heure.

Lors de son témoignage dans le cadre de cette affaire, Musk a expliqué qu’il avait rencontré des représentants du Fonds d'investissement public en Arabie Saoudite à la fin juillet 2018, une semaine avant de suggérer la possibilité de privatiser Tesla, et qu’il estimait donc disposer des fonds nécessaires à une privatisation, en citant également sa participation dans SpaceX. Selon les plaignants, Tesla était loin d'avoir conclu un accord pour devenir privée lorsque Elon Musk a publié les tweets.

C’est finalement Elon Musk qui a remporté cette affaire. Après avoir délibéré pendant près de deux heures, les neuf membres du jury ont estimé que les investisseurs à l'origine de la plainte n'avaient pas réussi à prouver leurs allégations à l'encontre du milliardaire ou de Tesla, rapporte le Wall Street Journal. « Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu ! Je suis profondément reconnaissant au jury d'avoir conclu à l'unanimité à mon innocence dans l'affaire de la privatisation de Tesla 420 », a déclaré Musk sur Twitter.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!

I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023