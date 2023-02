Alors que Electronic Arts (EA) présentait, le 31 janvier, les résultats du troisième trimestre de son année financière 2023, le studio de développement a pris l’industrie du jeu vidéo par surprise en annonçant l’arrêt d’Apex Legends Mobile pour le 1er mai prochain. Une décision qui met en avant la difficulté de rendre une licence pérenne sur le marché de jeux mobiles.

Apex Legends Mobile un jeu mal adapté ?

D'après la société californienne, la fin de vie d’Apex Legends Mobile n’est pas influencée par la qualité du jeu qui a été élu jeu de l’année 2022 par Apple et Google sur leurs plateformes respectives. La version PC et console d’Apex Legends est devenue la deuxième licence la plus rentable d’EA, après avoir dépassé celle de football américain Madden NFL, juste derrière FIFA.

Andrew Wilson, directeur exécutif d’EA explique que le titre fait face à un problème de rétention et peine à garder ses joueurs occasionnels. Il précise que « dans un jeu qui repose en grande partie sur le jeu en équipe et le jeu compétitif, la variété de l’ensemble de la base de joueurs est très, très importante, notamment lorsque l’on pense à l’expérience future des joueurs au fil du temps ».

La version mobile de Battlefield également annulée

La version mobile du battle royale, sortie en 2019 en réponse à Fortnite, n’est pas le seul projet mobile abandonné par EA. L’entreprise basée à Redwood City a également révélé qu’elle allait tuer dans l'œuf la version mobile de Battlefield, en développement depuis 2021.

Cette décision montre à quel point le secteur du jeu vidéo mobile peut se montrer austère, même pour des géants de l'industrie. Il est difficile de se faire une place lorsque des pionniers tels que King et Supercell continuent d’accaparer les premières places des classements des magasins d’applications avec des jeux comme Candy Crush ou Clash of Clans.

Aujourd’hui, le mobile représente la plus grande partie du marché du jeu vidéo. Le cabinet d’analyse Newzoo estime qu’en 2022, le chiffre d’affaires des licences mobiles représenterait la moitié de celui de l’industrie. L'année dernière, les jeux mobiles ont rapporté 78 % de plus que les jeux sur consoles.