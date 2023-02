En douze ans, As de Carreaux est devenu le leader français de la vente de carrelage en ligne. Pour obtenir ce statut, la marque a dû faire face à de nombreux défis : logistique, expérience client, e-commerce… Pour les relever, il a fallu de la détermination et un outil complet comme PrestaShop. La plateforme lui a non seulement permis de créer une nouvelle version de sa boutique en ligne, plus pratique et soignée, mais également de simplifier les paiements grâce à PrestaShop Checkout, un module développé avec PayPal. Aujourd’hui, As de Carreaux est la référence de son secteur.

Donner un nouveau souffle à sa boutique en ligne

Outil de simulation 3D, visite virtuelle de showrooms, visioconférences avec les clients… Depuis ses débuts, As de Carreaux a le regard tourné vers l’innovation. Début 2011, elle est l’une des premières entreprises du secteur à se lancer dans l’e-commerce et ce, malgré les défis logistiques imposés par le carrelage, un matériel lourd à transporter, et surtout très fragile. Le but était déjà d’offrir une expérience client flexible et fluide.

Toutefois, difficile d’atteindre cet objectif avec un CMS peu développé et complexe. C’est pour cette raison qu'As de Carreaux s’est tourné vers PrestaShop pour développer la seconde version de son site. La marque a découvert une solution lui permettant de gérer ses contenus en toute simplicité, ainsi qu’une grande diversité de modules facilement manipulable et exploitable par tous les départements : le service comptabilité, l’équipe web, les développeurs, et notamment le service client pour les commandes.

Tous ces atouts lui ont permis de proposer une expérience client enrichie et de faire passer son site au niveau supérieur. Une autre fonctionnalité du site se devait de répondre aux besoins des clients et d'être optimisée pour la conversion et la vente à l'international : celle du paiement. L'équipe de la boutique en ligne s'est alors tournée vers la solution de paiement tout-en-un PrestaShop Checkout.

Poursuivre son internationalisation en toute sérénité

Le paiement est l’une des étapes les plus décisives du parcours d’achat. C’est à ce moment précis que le consommateur peut abandonner son panier, et ce, pour plusieurs raisons : processus trop long et complexe, peu de moyens de paiements, problème lors de la transaction… Fluidifier cette étape est alors une nécessité pour les e-commerçants.

Après avoir déployé une boutique en ligne de qualité avec PrestaShop, c’est donc en toute logique qu’As de Carreaux a opté pour PrestaShop Checkout. Simple à déployer, la solution permet à l’e-commerçant d’accepter les paiements par carte bancaire, PayPal ou encore American Express. Des alternatives utilisées dans d’autres pays sont aussi proposées, comme MyBank en Italie, Przelewy24 en Pologne ou encore Bancontact en Belgique.

Il s’agit d’un véritable atout pour la marque de carrelage dont les produits séduisent de plus en plus les acheteurs belges. Elle peut donc poursuivre son internationalisation en toute sérénité. Elle s’assure de ne rater aucune conversion, car PrestaShop Checkout prend en charge les paiements en provenance de plus de 190 pays et en 20 devises différentes.

Qu’importe où l’achat a été effectué, la transaction s’effectue en toute sécurité grâce à la technologie PayPal. Pour l’entreprise, cela permet de se protéger des paiements non autorisés et des tentatives frauduleuses de remboursement. Des outils de lutte contre les risques et les fraudes sont par ailleurs intégrés.

Tous les règlements sont visibles depuis un back office clair. En un coup d’œil, As de Carreaux peut gérer les flux et les moyens de paiements. Toujours depuis ce même système, l’entreprise peut effectuer des remboursements lorsque c’est nécessaire. Cela aide à gagner un temps précieux au quotidien, qui peut être dédié au bon développement de son activité.

PrestaShop Checkout est déjà intégré et pré-installé à PrestaShop en toute simplicité, permettant d’avoir un écosystème complet. C’est l’une des raisons pour lesquelles le spécialiste de la vente de carrelage en ligne s’est équipé de la solution. « Elle se met à jour automatiquement sur PrestaShop. Cela nous simplifie la vie au quotidien. Ce module nous permet aussi de faire des économies substantielles au niveau des commissions, ce qui n'est pas négligeable », ajoute Stéphanie Giron, E-Commerce Manager d’As de Carreaux.

PrestaShop Checkout est aujourd’hui un module indispensable au bon développement de la marque. Ses fonctionnalités lui permettent d’atteindre ses trois objectifs : offrir une expérience client fluide et sans interruption, s’internationaliser sans difficulté et accroître ses ventes. Sans aucun doute, la solution l’accompagnera dans ses nombreux plans d’expansion : se développer au-delà des frontières, ouvrir de nouveaux showrooms et créer davantage d’entrepôts de proximité.

​