“L’espace de stockage libre est insuffisant pour prendre une photo”. Voilà un message que bon nombre d’entre nous ont déjà vu en essayant de prendre un cliché avec notre smartphone. Dans ce cas-là, nous adoptons tous le même réflexe : supprimer des photos.

Dois-je garder cette image de fleurs que je ne regarde jamais ? Faut-il conserver cette capture d’écran qui ne me sera d’aucune utilité ? Qu'en est-il de cette vidéo de trois secondes ? À chaque contenu qui s’affiche, les questions fusent. Le processus devient alors incroyablement long et on finit par ne rien supprimer. Pour éviter ce scénario, il existe des applications rendant le processus de nettoyage de galerie plus ludique et pratique. Parmi celles-ci, Swiper.

Supprimer des photos en un swipe

Swiper est une nouvelle application entièrement gratuite qui vient d’être lancée sur iOS. Son concept ? Simplifier la suppression de photos sur votre smartphone. Pour éviter que le processus soit barbant, tout est fait depuis une interface colorée. Vous pouvez la personnaliser à vos couleurs : rose, vert, bleu… À vous de modifier le thème selon vos envies. Pour les adeptes du mode sombre, l’option est disponible.

Depuis l’onglet “All photos”, vous pouvez organiser vos contenus comme bon vous semble, par exemple par date. Il est aussi possible d’avoir une vue d’ensemble. À partir de là, il vous suffit de swiper les photos à droite pour les conserver, et à gauche pour les supprimer. Cela fonctionne également pour les captures d’écran et les vidéos. Une vignette est affichée lorsqu'une vidéo n'est pas disponible sur l'iPhone, mais sur iCloud. Histoire de ne pas supprimer la mauvaise, un aperçu est proposé.

Le mouvement permet de faire rapidement le tri. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux le nombre de gigaoctets que vous avez libéré sur votre smartphone. C’est l’occasion d’inviter vos proches à faire de même, car ils ont sûrement, eux aussi, de nombreuses photos et vidéos qui prennent inutilement de la place dans leurs appareils.

Il est important de préciser que Swiper affiche uniquement les contenus sur l’application. Les créateurs n’y ont pas accès, ne les stockent pas, ne les traitent pas et ne les transfèrent pas. L’outil se veut donc respectueux de vos données personnelles.

Les créateurs de Swiper réfléchissent déjà à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Un bouton permettant de revenir en arrière en cas de suppression involontaire d’une image ou d’une vidéo devrait être ajouté.